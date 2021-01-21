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В России оцифруют миграционную систему

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- Евгений Денисенко
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Цифровизация всей миграционной системы России предусмотрена новым законопроектом. Его разработкой занимается МВД страны, сообщает ТАСС.

"Для нас очень важно использование цифровых технологий, потому что мы сами в ближайшее время, в течение 1-1,5 лет, на рассмотрение в Госдуму представим новый законопроект в сфере миграции, который цифровизирует всю систему миграции", - сообщил замначальника управления по вопросам внешней трудовой миграции Главного управления по вопросам миграции МВД России Павел Дутов на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он также отметил, что в 2021 году в ведомстве заработает система, позволяющая в режиме реального времени обмениваться информацией между ведомствами. Она позволит, в том числе проверять медицинские справки мигрантов, предоставленные в полицию для получение патентов.

"У нас в текущем году будет реализован фунционал в нашей информационной системе в направлении межведомственных запросов. И мы сможем в онлайн-режиме получать ответы - выдано, не выдано медицинское заключение, сможем пресекать такие вещи со стороны недобросовестных заявителей", - уточнил Павел Дутов.

Ранее сообщалось, что в России намерены создать федеральную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера. В нее будут вносить сведения о результатах медицинских освидетельствований и медосмотров иностранных граждан и лиц без гражданства.

В соответствии с Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы для повышения эффективности административных процедур в сфере миграции все большее значение приобретает использование современных цифровых технологий и информационно-технических средств. Это, как подчеркивается, необходимо и для профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства РФ, применения мер административного воздействия, для совершенствования механизмов получения заинтересованными государственными органами информации о нахождении иностранных граждан в РФ, их перемещении по ее территории. Важным также названо расширение использования современных биометрических технологий для идентификации личности, обеспечения эффективного контроля за соблюдением требованием трудового законодательства РФ о налогах и сборах работодателями, привлекающими и использующими иностранных работников.

В целях повышения качества государственных услуг в сфере трудовой миграции, повышения уровня государственного контроля прорабатывается ряд инициатив. В их числе - создание электронного реестра трудовых договоров иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность в РФ, использования электронных трудовых книжек для них, введение единого документа с электронным носителем информации (патента), содержащего биометрические данные иностранного гражданина, что потребует внедрения обязательной безналичной формы расчета работодателей с работниками-иностранцами.


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URL: https://www.vb.kg/396395
Теги:
МВД, миграция, Россия
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