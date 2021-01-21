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ЦИК утвердил результаты выборов президента. Победил Садыр Жапаров

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- Екатерина Улитина
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Центральная избирательная комиссия утвердила результаты досрочных выборов президента КР. Более 79% голосов набрал Садыр Жапаров.

Общее количество избирателей, внесенных в списки избирателей составило – 3 563 574 избирателей. Из них 1 395 513 приняли участие в голосовании на досрочных выборах президента. Явка составила 39,16 % от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей.

Кандидат на должность президента Садыр Жапаров получил 1 105 248 голосов, что составляет 79,20 % то есть свыше половины голосов всех избирателей, принявших участие в выборах.

Канатбек Исаев получил 8 038 голосов, что составляет 0,58 %.

Арстанбек Мыктыбек получил 23 583 голоса, что составляет 1,69 %.

Клара Сооронкулова получила 14 005 голосов, что составляет 1,00% от числа избирателей, принявших участие в выборах.

Имамидин Ташов получил 16 383 голоса, что составляет 1,17 % от числа избирателей, принявших участие в выборах.

 РашидТагаев  получил 0 голосов, что составляет 0 % от числа избирателей, принявших участие в выборах.

Абдил Сегизбаев получил 20 335 голосов, что составляет 1,46 % от числа избирателей, принявших участие в выборах.

Адахан Мадумаров получил 94 741 голосов, что составляет 6,79 % от числа избирателей, принявших участие в выборах.

 Аймен Касенов получил 12 684 голоса, что составляет       0,91 %.

Улукбек Кочкоров получил 9 397 голосов, что составляет 0,67%.

Женишбек Байгуттиев получил 1 327 голосов, что составляет 0,10 %.

Эльдар Абакиров получил 6 996 голосов, что составляет    0,50 %.

Курсан Асанов получил 6 885 голосов, что составляет 0,49 % от числа избирателей.

Арстанбек Абдылдаев  получил 1 157 голосов, что составляет 0,08 % от числа избирателей, принявших участие в выборах.

Равшан Джеенбеков получил 2 652 голоса, что составляет  0,19 %.

Бактыбек Калмаматов получил 6 893 голоса, что составляет 0,49 %.

Бабыржан Тольбаев получил 32 979 голосов, что составляет 2,36 %.

Каныбек Иманалиев получил 2 490 голосов, что составляет     0,18 %.

За позицию "Против всех" проголосовало 18 673 избирателей, что составляет 1,34 % от числа избирателей, принявших участие в выборах.

Таким образом досрочные выборы президента считаются состоявшимися, избранным президентом считается Садыр Жапаров. По решению ЦИК Садыр Жапаров будет зарегистрирован в качестве президента КР.


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URL: https://www.vb.kg/396396
Теги:
Садыр Жапаров, ЦИК, Кыргызстан
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