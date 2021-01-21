Погода
$ 84.29 - 84.64
€ 102.30 - 103.00

Госрегистр перечислил в бюджет страны 70 млн сомов

139  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГП "Инфоком" при Государственной регистрационной службе за 2020 год перечислил в республиканский бюджет около 70 млн сомов от продажи сертификатов на аукционные и безаукционные госномера с особенной комбинацией цифр. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

В бюджет страны перечисляется 91% от реализации государственных номерных знаков с особенной комбинацией и 100% за именные госномера.

В сравнении с 2019 годом количество изготовленных номерных знаков на авто снизилось на 99 тысяч пластин. В указанный период было изготовлено 458 тысяч автомобильных номеров.

Всего за 2020 год изготовлено более 360 тысяч госномеров на авто, 11 879 из которых безаукционные и аукционные госномера, 348 201 изготовлены для ГУ "Унаа" при ГРС для дальнейшего распределения в регионы страны.

Для справки: C 1 июня 2016 года в Центре по изготовлению государственных регистрационных номерных знаков при ГП "Инфоком" приступил к производству государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств.

Ранее изготовлением госномеров занималась частная компания, основная часть от прибыли поступала на ее счет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396397
Теги:
бюджет, Кыргызстан, деньги, автомобили, автономер, ГРС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  