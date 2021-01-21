Госрегистр перечислил в бюджет страны 70 млн сомов

ГП "Инфоком" при Государственной регистрационной службе за 2020 год перечислил в республиканский бюджет около 70 млн сомов от продажи сертификатов на аукционные и безаукционные госномера с особенной комбинацией цифр. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

В бюджет страны перечисляется 91% от реализации государственных номерных знаков с особенной комбинацией и 100% за именные госномера.

В сравнении с 2019 годом количество изготовленных номерных знаков на авто снизилось на 99 тысяч пластин. В указанный период было изготовлено 458 тысяч автомобильных номеров.

Всего за 2020 год изготовлено более 360 тысяч госномеров на авто, 11 879 из которых безаукционные и аукционные госномера, 348 201 изготовлены для ГУ "Унаа" при ГРС для дальнейшего распределения в регионы страны.

Для справки: C 1 июня 2016 года в Центре по изготовлению государственных регистрационных номерных знаков при ГП "Инфоком" приступил к производству государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств.

Ранее изготовлением госномеров занималась частная компания, основная часть от прибыли поступала на ее счет.