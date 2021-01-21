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Новый президент США отменил визовые ограничения для Кыргызстана

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- Екатерина Улитина
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Президент США Джозеф Байден отменил ограничения на выдачу иммиграционных виз и грин-карт для граждан Кыргызстана. Указ накануне, 20 января, подписал президент США Джозеф Байден.

В сообщении посольства Америки в Бишкеке подчеркивается, что США высоко оценивает усилия Кыргызстана по внедрению новых электронных паспортов. Также положительную оценку получила работа правоохранительных органов КР по линии Интерпол.

Напомним, год назад США ввели ограничения на выдачу для граждан Кыргызстана иммиграционных виз. Решение было связано с низкой степень защиты отечественных паспортов.

Отметим, инаугурация Джозефа Байдена прошла в Вашингтоне несколько часов назад.


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URL: https://www.vb.kg/396398
Теги:
виза, президент, США
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