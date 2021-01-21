ЦИК КР "заработал" на выборах президента 11 млн сомов

ЦИК КР вернет избирательные залог 7-ми кандидатам в президенты из 17-ти участвовавших в выборах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Контрольно-ревизионная группа Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики предоставила информацию о сумме поступивших избирательных залогов кандидатов в президенты КР, о сумме их возврата кандидатам и сумме, подлежащей перечислению в бюджет.

По итогам голосования, на основании норм законодательства КР избирательный залог в сумме 1 млн сомов подлежит возврату следующим кандидатам, набравшим не менее 1 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании:

Садыр Жапаров – 79,20%; Арстанбек Мыктыбек - 1,69% Клара Сооронкулова - 1,00% Имамидин Ташов - 1,17% Абдил Сегизбаев - 1,46% Адахан Мадумаров - 6,79% Бабур Тольбаев - 2,36%.

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

До 17 января 17 кандидатов представили в Центральную избирательную комиссию отчеты о размере и всех источниках создания избирательного фонда, а также всех произведенных затратах. Деньги будут им возвращены после проверки финансовых отчетов.

Так, из имеющихся на депозитном счете ЦИК денежных средств избирательных залогов в сумме 18 млн сомов, 7 млн сомов подлежат возврату внесшим их кандидатам на должность президента Кыргызской Республики. А сумма 11 млн сомов избирательных залогов других кандидатов подлежит перечислению в республиканский бюджет Кыргызской Республики.

Избирательный залог Рашиду Тагаеву возвращен не будет на основании п.3 части 16 статьи 41 конституционного Закона Кыргызской Республики, т.к. заявление об отказе от дальнейшего участия в досрочных выборах президента Кыргызской Республики было им подано после утверждения текста и формы избирательного бюллетеня.

Ранее сумма 3 млн сомов была возвращена:

Чороеву К.А., Токтосунову К.А., Исабекову К.С. - в связи с отказом кандидатов от дальнейшего участия в выборах.

В соответствии со статьей 41 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики": Избирательный залог возвращается кандидатам в Президенты, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша:

1) получившим не менее 1 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании, после представления не позднее 10 календарных дней после выборов в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах;

2) если Центральной избирательной комиссией принято решение об отказе в регистрации кандидатом на должность Президента, списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша;

3) отказавшимся от дальнейшего участия в выборах до утверждения текста и формы избирательного бюллетеня.