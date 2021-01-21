Погода
$ 84.29 - 84.64
€ 102.30 - 103.00

ЦИК КР "заработал" на выборах президента 11 млн сомов

164  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ЦИК КР вернет избирательные залог 7-ми кандидатам в президенты из 17-ти участвовавших в выборах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Контрольно-ревизионная группа Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики предоставила информацию о сумме поступивших избирательных залогов кандидатов в президенты КР, о сумме их возврата кандидатам и сумме, подлежащей перечислению в бюджет.

По итогам голосования, на основании норм законодательства КР избирательный залог в сумме 1 млн сомов подлежит возврату следующим кандидатам, набравшим не менее 1 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании:

  1. Садыр Жапаров – 79,20%;
  2. Арстанбек Мыктыбек - 1,69%
  3. Клара Сооронкулова - 1,00%
  4. Имамидин Ташов - 1,17%
  5. Абдил Сегизбаев - 1,46%
  6. Адахан Мадумаров - 6,79%
  7. Бабур Тольбаев - 2,36%.

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

До 17 января 17 кандидатов представили в Центральную избирательную комиссию отчеты о размере и всех источниках создания избирательного фонда, а также всех произведенных затратах. Деньги будут им возвращены после проверки финансовых отчетов.

Так, из имеющихся на депозитном счете ЦИК денежных средств избирательных залогов в сумме 18 млн сомов, 7 млн сомов подлежат возврату внесшим их кандидатам на должность президента Кыргызской Республики. А сумма 11 млн сомов избирательных залогов других кандидатов подлежит перечислению в республиканский бюджет Кыргызской Республики.

Избирательный залог Рашиду Тагаеву возвращен не будет на основании п.3 части 16 статьи 41 конституционного Закона Кыргызской Республики, т.к. заявление об отказе от дальнейшего участия в досрочных выборах президента Кыргызской Республики было им подано после утверждения текста и формы избирательного бюллетеня.

Ранее сумма 3 млн сомов была возвращена:

Чороеву К.А., Токтосунову К.А., Исабекову К.С. - в связи с отказом кандидатов от дальнейшего участия в выборах.

В соответствии со статьей 41 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики": Избирательный залог возвращается кандидатам в Президенты, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша:

1) получившим не менее 1 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании, после представления не позднее 10 календарных дней после выборов в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах;

2) если Центральной избирательной комиссией принято решение об отказе в регистрации кандидатом на должность Президента, списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша;

3) отказавшимся от дальнейшего участия в выборах до утверждения текста и формы избирательного бюллетеня.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396402
Теги:
Абдил Сегизбаев, Адахан Мадумаров, Садыр Жапаров, выборы, президент, Кыргызстан, деньги, Клара Сооронкулова, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  