Представитель МИД Китая: Заявление Помпео - еще одна несусветная чушь

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала госсекретаря США Майка Помпео клоуном, а его заявление относительно геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ложью столетия, передает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США обвиняют Китай в "геноциде" и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Как считает газета New York Times, жесткое определение, которое дала действиям китайского правительства уходящая администрация, может привести к расширению санкций против Пекина уже кабинетом Байдена.

"За последние несколько лет Помпео распространил слишком много лжи… Упомянутое вами так называемое заявление Помпео лишь еще одна несусветная чушь. Этот печально известный своим враньем американский политикан в последний день (на своем посту - ред.), распространяя безумную ложь, выставил себя клоном и посмешищем для всего мира", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.