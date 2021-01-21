Айдар Окенов: Люди научатся путешествовать и в эпоху коронавируса

Ситуация с авиаперевозками в период пандемии остается сложной даже после открытия воздушных границ. Ажиотаж в авиакассах, "кусачие" цены на билеты, жесткие ограничения при перелетах и полный штиль в сфере туризма. Решаемы ли эти проблемы? В Бишкеке обсудили пути вывода авиационной отрасли из крутого пике.

Распространившаяся по планете новая вирусная инфекция нанесла сокрушительный удар по авиационной отрасли. Авиакомпании несут колоссальные убытки. Тяжелыми последствиями всемирная эпидемия аукнулась туризму. Кыргызстан в этой связи не стал исключением.

По сведениям Нацстаткома, из-за коронакризиса отрасль авиаперевозок в 2020-м "просела" на 70%. В новом году ситуация остается сложной, но не безвыходной. Своими размышлениями по этому поводу поделился основатель компании "Билет.kg" Айдар Окенов на пресс-завтраке в Бишкеке.

- Конечно, авиационная и туристическая отрасли понесли наибольший урон, и потребуется время для их восстановления. В кризисе находятся все участники рынка: авиакомпании, аэропорты, турфирмы, отели. Выживают при таких обстоятельствах только компании, у кого нет долгов (особенно кредитных), кто имел хоть какую-то финансовую подушку, смог сократить свои издержки и не останавливается в развитии, улучшая качество предоставляемых услуг. Это те условия, которые помогут пережить тяжелые времена, - сказал он на встрече со СМИ.

Больнее всего коронавирус ударил по въездному туризму и этнотуризму.

- В докризисный год только рейсами Flydubai мы перевезли почти 20 тыс. иностранных пассажиров. Кыргызстан набирал популярность среди туристов из стран Ближнего Востока: Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, ОАЭ. Развивались услуги гидов и гостиничная сеть, вырастали юрточные городки. А в 2020-м грянул кризис. Пассажиропоток дубайской авиакомпании упал на 65% и составил всего 6,6 тыс. человек, - привел цифры Айдар Окенов.

С начала года в Кыргызстане выполнено всего 120 чартерных и регулярных международных рейсов (против 290 за тот же период прошлого года). Резко сократилось количество авиаперевозок в Россию, что связано с ограничением воздушного сообщения из-за сложной эпидемиологической ситуации. Не лучшим образом складывающаяся ситуация отражается на потребительском кошельке.

- Спрос намного превышает предложение, и в этих условиях авиакомпании почти в два раза повысили цены на билеты. Если средний тариф в 2019-м составлял $129, то в январе этого года - $259. Для решения проблемы необходимо возобновить регулярные рейсы, что возможно при ослаблении ограничений на въезд в Россию. Цены опустятся почти до прежнего уровня, только когда увеличится количество рейсов, и появится конкуренция, - отметил основатель компании "Билет.kg".

Это, к слову, в интересах и самих авиакомпаний. Они хотят летать больше. Содержание и обслуживание даже стоящего на земле самолета влечет за собой большие расходы. А если при этом компания не имеет никакой прибыли, от банкротства ее отделяет один шаг. Чтобы поддержать своих авиаперевозчиков и возместить их убытки, российское правительство разработало программу субсидирования авиакомпаний, чьи пассажирские перевозки сократились из-за коронавирусных ограничений. Кыргызстанским перевозчикам на такую помощь от государства рассчитывать не приходится.

Сегодня правительство республики пытается договориться с Россией по вопросу регулярных перелетов. В оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 от кыргызской стороны поступила просьба сделать все "неподъемные" по цене чартерные рейсы регулярными.

- Но, возможно, это нужно обсуждать на другом уровне. Думаю, новый президент Кыргызстана включил этот вопрос в повестку переговоров между странами, - предположил Окенов.

Много хлопот доставляют и жесткие правила въезда в Россию, принятые правительством Мишустина в марте 2020 года из соображений эпидемиологической безопасности. Для пересечения воздушной границы требуются основания. Их, к примеру, имеют водители грузовых авто международного автомобильного сообщения, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, дипломаты, граждане, имеющие вид на жительство в России, высококвалифицированные специалисты, пациенты, въезжающие для специализированного лечения. К сожалению, ситуация усугубляется из-за того, что нечистые на руку дельцы начали продавать фальшивые основания для вылета - в основном штампуют фиктивные приглашения на лечение. Люди платят за липовые документы от двух до восьми тысяч сомов, а в результате остаются за бортом. В аэропорту "Манас" с каждого рейса по этой причине снимают от двух до пяти человек. Штраф за перевозку нелегальных пассажиров грозит и самой авиакомпании.

- Поэтому прежде чем купить билет, нужно внимательно изучить требования для въезда в Российскую Федерацию. И отдавать себе отчет в том, что при попытке обойти закон могут не пустить на рейс или депортировать, - предупредил эксперт.

Какое же будущее ждет авиационную отрасль? Есть ли надежда на возвращение "отложенного спроса" в туриндустрии? В своих долгосрочных прогнозах Айдар Окенов оптимистичен. Люди хотят путешествовать. И если человечеству удалось пережить "испанку", то и с новой напастью оно сумеет справиться. Окрепнет, научится жить в новых условиях и, конечно же, будет летать.