Задержан бывший гендиректор ОАО "Ош Электро" Дыйканбай Даминов

Задержан бывший генеральный директор ОАО "Ош электро" Дыйканбай Даминов. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Сообщается, что с заявлением в Финпол обратился директор ЗАО "Б.". Он просил принять меры в отношении руководелей ОАО "Ош Электро", которые пользуясь своим служебным положением вопреки интересам государства и представителей бизнеса вымогают денежные средства в виде взятки за выполненные работы, проведенные со стороны указанного ЗАО.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 326 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Установлено, что представители ЗАО "Б." обратились к ОАО "Ош Электро" с требованием погасить задолженность в сумме около 6 млн сомов за ранее выполненную работу по выигранному тендеру, после чего директор ОАО "Ош Электро" потребовал перечислить на личный банковский счет 1 миллион сомов в виде взятки.

20 января текущего года по факту вымогательства взятки в особо крупном размере задержан бывший генеральный директор ОАО "Ош Электро" Даминов Дыйканбай Исабаевич и в последующем водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.