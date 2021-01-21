"Надо брать от них лучшее". Ученый из РФ восхитился инаугурацией Байдена

Российский ученый, доктор химических наук Борис Жуйков посоветовал своим соотечественникам учиться у США и брать от них самое лучшее. Своим мнением по этому поводу он поделился в своем блоге на сайте "Эхо Москвы".

"Я не любитель официальных церемоний и впервые смотрел инаугурацию президента США в прямом эфире. И это произвело впечатление! Я считаю себя патриотом России: живу и работаю в этой стране, прежде всего, для людей в нашей стране. Но я люблю и уважаю также и людей в других странах и хочу, чтобы мы взяли от них всё лучшее.

США для меня – особенная страна. Я там был раз 20 в разных штатах и каждый раз интересовался всеми аспектами жизни, пытался разобраться в основной идее этого народа. Это неправда, что основная идея там – лишь деньги. Американцы часто упоминают Бога, хотя многие из них, как и я, не религиозны. Бог для них – идеи свободы, демократии, справедливости, уважения к другим, трудолюбия, гордости. Их успех – в этом.

Сколько бы не говорили циничные аналитики, что инаугурация – просто шоу, что будущая реальная политика не имеет к этому никакого отношения, множество деталей говорит о важном смысле происходившего. Особенно показательно - представить нечто аналогичное в нашей стране и сравнить.

Все участники церемонии– в масках. Наверняка, некоторые переболели или сделали прививку, но маски – это дань уважения к другим.

Джо Байден – пожилой, опытный в политике человек, католик, гарантия от неожиданных поворотов и потрясений, он привержен американским традициям. Он не боится говорить, что последние события продемонстрировали, что демократия в Америке имеет некоторые слабости. Такое было и раньше. Но каждый раз американцы преодолевали трудности. Байден упоминает Мартина Лютера Кинга – оппозиционного проповедника – и ему все аплодируют. Расизм – это ослабление демократии. Он ещё говорит о серьезных проблемах - безработице, эпидемии (наш же президент любит декларировать, что у нас всё замечательно, много лучше, чем у других).

Но больше всего Байден говорит о единстве нации. Слов нет – никогда за последнее время Америка не была так расколота, как при Трампе. К единству, конечно, призывают все – в смысле сплочения и подчинения лидеру. Но американцы, насколько я знаю, понимают это по-другому: искать компромисс и уважать друг друга. Байден говорит о поиске того, что нас объединяет, о терпимости (как мы далеки от этого!). Он говорит о не выплаченных кредитах за дом, за страховку. Помолимся за 400 тыс. погибших от ковида (опять же, у нас в России – всё прекрасно).

Вице-президент, первая женщина на этом посту – Камала Харрис, дочь выходца из Ямайки и эмигрантки из Индии. Байден уже стар, и Камилу прочат в будущие президенты. Не знаю, как у нас до сих пор пропагандисты, даже после Обамы, ополчаются против "засилья англосаксов".

Прекрасный и сильный голос певицы Леди Гаги. На ее платье – голубь с ветвью мира, пускай не очень гармоничный, но это не хищный орел. Байден говорит, что страна станет сильнее, если протянет руку помощи, "сила – в нашем примере". Он говорит, что Америка стремится нести мир (осторожная, но точная формулировка, мол, не всегда это получается). И это почти всё, что он сказал о внешней политике. Другая певица - Дженифер Лопес – переходит в песне на испанский, потом снова на английский (не могу представить, чтобы на подобной церемонии у нас исполняли песню не только на русском, но и на украинском или татарском языке).

Всё очень убедительно. Хорошо, что такая страна есть. Надо брать от них лучшее, если это возможно".