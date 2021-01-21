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Кыргызстан получит 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса

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- Оксана Гут
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Кыргызстан получит 500 тысяч доз российской вакцины против коронавируса. Об этом сегодня, 21 января, на заседании Жогорку Кенеша, сообщил министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев.

"Мы по механизму COVAX получим 30 тысяч доз вакцины Pfizer на 15 тысяч человек. Всего в рамках Программы Кыргызстан получит 8 видов вакцин. Но этих доз не хватит, поэтому также с российской стороной мы проводим переговоры. Попросили еще 500 тысяч доз "Спутник V". Российская сторона дала согласие", - сказал глава ведомства.

По его словам, с необходимыми для хранения вакцины холодильными установками и шприцами поможет ЮСАИД. Оборудование должно прибыть к июню.


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URL: https://www.vb.kg/396418
Теги:
вакцина, гуманитарная помощь, Россия, Кыргызстан, коронавирус, ЮСАИД
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