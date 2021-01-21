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Первую партию российской вакцины от COVID-19 доставили на авиабазу "Кант"

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- Оксана Гут
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Первую партию вакцины от COVID-19 доставили на российскую военную базу в Кыргызстане, сообщает Группа информационного обеспечения штаба ЦВО (ОРВБ г. Кант).

Первую партию из 200 доз вакцины от коронавирусной инфекции доставили военно-транспортным самолетом Центрального военного округа на объединенную российскую военную базу Кант, дислоцированную в Кыргызстане. Военные медики для перевозки использовали специальные контейнеры для соблюдения холодовой цепи.

Отмечается, что в первую очередь вакцину получат медицинские работники базы, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы.

"Перед вакцинированием с военнослужащими будут проведены беседы с доведением до них информации о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях. Вакцинация будет проходить в исключительно добровольном порядке" - говорится в сообщении.

Российская объединенная военная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/396421
Теги:
вакцина, военная служба, Кант, авиабаза, Россия, Кыргызстан, коронавирус
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