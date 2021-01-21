Из РУз в КР в 2020 году импортировано 136,8 тыс.т овощей и фруктов

Из Узбекистана в Кыргызстан в 2020 году отправлено 136,8тыс. тонн овощей и фруктов на $181,1 млн., или 18% от общего объема экспорта этой страны. Об этом говорится на узбекском сайте Nuz.uz.

Вторым крупным потребителем сельхозпродукции из Узбекистана стал Казахстан, куда за двенадцать месяцев прошлого года было вывезено 625,1 тыс. тонн овощей и фруктов на $251,1 млн. с удельным весом 24,9 в общереспубликанском экспорте плодоовощей.

- Россия в 2020 году осталась самым крупным потребителем узбекских овощей и фруктов в стоимостном выражении. По данным Госкомстата, в январе-декабре в Российскую Федерацию было отгружено 355,2 тыс.тонн сельскохозяйственной продукции на $255,4 млн. с удельным весом 25,3% в общем объеме экспорта. В информации Госкомстата отмечено, в частности, что объем экспорта в Россию в минувшем году превысил экспорт плодоовощной продукции в Афганистан в 5,2 раза, - говорится в информации узбекского издания.

По данным Госкомстата РУз, объем экспорта плодоовощной продукции в 2020 году составил 1 485 тыс. тонн и, в стоимостном выражении превысил $1 млрд. (темпы снижения, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соответственно составили 16,5 .

- Было экспортировано 768,3 тыс. тонн овощей на $ 400 млн. и 402,3 тыс. тонн плодов и ягод на $ 353,9 млн. долл. США (темпы снижения в стоимостном выражении соответственно составили 15,1 % и 13 . Основные рынки экспорта плодоовощной продукции приходятся на Россию, Казахстан, Кыргызстан и Пакистан В январе-декабре 2020 года доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта составила 6,7 %, - отмечается в сообщении.

Напомним, недавно Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Он дает соседнему государству ряд преференций, включая вопросы экспорта товаров.