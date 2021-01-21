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Детали инаугурации президента КР: Кто приглашен и какие расходы

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- Мария Стрельцова
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Инаугурация президента Кыргызстана состоится 28 января в Кыргызской национальной филармонии. Начало в 11:00.

В связи с пандемией коронавируса в целях безопасности приезд глав государств не ожидается. 70 % гостей – это обычные граждане, простые избиратели, сообщили в пресс-службе президента. Приглашены представители общественности, культуры, научной интеллигенции, политических партий, а также участники президентской избирательной гонки. Кроме этого, на церемонию придут частные гости. Всего ожидается присутствие 1100 человек.

По информации, на проведение мероприятия заложено 15 млн. сомов, но на данное время расход составляет примерно 10 млн. сомов.

20 января Центризбирком утвердил протокол о результатах досрочных выборов Президента КР. Согласно итогам голосования, кандидат на должность президента КР Садыр Жапаров получил 1 105 248 голосов, что составляет 79,20 %, то есть больше половины голосов всех избирателей, принявших участие в выборах.


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URL: https://www.vb.kg/396423
Теги:
Садыр Жапаров, ЦИК, Кыргызстан
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