Инаугурация Садыра Жапарова: миллионы сомов и перекрытые дороги (видео)

Кыргызстан готовится к инаугурации избранного президента Садыра Жапарова. За него на досрочных выборах президента отдали голоса более 79% проголосовавших избирателей. Накануне ЦИК официально утвердил итоги выборов.

Как уже ранее сообщалось, торжественная инаугурация Садыра Жапарова состоится 28 января в здании филармонии. Сегодня, по данным очевидцев, в столице на центральных улицах прошла репетиция мероприятия. Кстати, отмечается, что аппарат президента отказался от приглашения иностранных гостей - будут присутствовать главы и представители дипломатических представительств в республике. Зато в качестве почетных гостей на инаугурации появятся простые кыргызстанцы.

видео: соцсети Ruslan Karypbekov

В пресс-службе президента сообщили, что расходы на церемонию составят 10 млн сомов.

Кстати, в 2017 году на церемонию вступления в должность Сооронбая Жээнбекова потратили 13 млн сомов. Позже сообщили, что расходы снизили до 8,4 млн сомов.

Инаугурация Алмазбека Атамбаева в 2011 году обошлась бюджету в 10 млн сомов.

Траты на инаугурацию Курманбека Бакиева в 2005 году составили 18 млн сомов, а в 2009 году - 20 млн сомов.