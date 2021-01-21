Погода
$ 84.29 - 84.64
€ 102.30 - 103.00

Инаугурация Садыра Жапарова: миллионы сомов и перекрытые дороги (видео)

283  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан готовится к инаугурации избранного президента Садыра Жапарова. За него на досрочных выборах президента отдали голоса более 79% проголосовавших избирателей. Накануне ЦИК официально утвердил итоги выборов.

Как уже ранее сообщалось, торжественная инаугурация Садыра Жапарова состоится 28 января в здании филармонии. Сегодня, по данным очевидцев, в столице на центральных улицах прошла репетиция мероприятия. Кстати, отмечается, что аппарат президента отказался от приглашения иностранных гостей - будут присутствовать главы и представители дипломатических представительств в республике. Зато в качестве почетных гостей на инаугурации появятся простые кыргызстанцы.

видео: соцсети Ruslan Karypbekov

В пресс-службе президента сообщили, что расходы на церемонию составят 10 млн сомов.

Кстати, в 2017 году на церемонию вступления в должность Сооронбая Жээнбекова потратили 13 млн сомов. Позже сообщили, что расходы снизили до 8,4 млн сомов.

Инаугурация Алмазбека Атамбаева в 2011 году обошлась бюджету в 10 млн сомов.

Траты на инаугурацию Курманбека Бакиева в 2005 году составили 18 млн сомов, а в 2009 году - 20 млн сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396426
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  