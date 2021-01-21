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Щедрый Путин. Продолжение истории с тульскими пряниками

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- Мария Стрельцова
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Тульские кондитеры прислали Рустаму Ташматову пряник длиной140 сантиметров, об этом VB.KG сообщил отец школьника Алишер Ташматов. По его словам, им прислали по почте три коробки сладостей, которые "тащили вчетвером".

"Приятно в очередной раз получать подарки. Это чудесное сладкое произведение в виде самовара и чайника создали в г. Тула "Объединенные кондитеры". Вес пряника примерно 50-60 килограммов. Это, пожалуй, самый большой пряник за всю историю Кыргызстана", - отметил Ташматов.

Напомним, семилетний Рустам Ташматов написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил белую кружку как у президента России, рассказал о своей мечте - стать в будущем акционером "Газпрома" и отведать настоящих тульских пряников. Школьник поздравил главу государства с Новым годом, пожелал ему счастья, здоровья и успехов в работе. По словам Рустама, он отправил письмо Путину, объяснив это тем, что в стране на тот момент не было своего президента.

25 декабря бишкекскому школьнику от имени Путина подарили портрет российского президента, кружку с его автографом, и пряник.


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URL: https://www.vb.kg/396428
Теги:
Владимир Путин, дети, Кыргызстан
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Комментарии
интересно
21.01.2021, 18:25

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