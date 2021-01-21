Щедрый Путин. Продолжение истории с тульскими пряниками

Тульские кондитеры прислали Рустаму Ташматову пряник длиной140 сантиметров, об этом VB.KG сообщил отец школьника Алишер Ташматов. По его словам, им прислали по почте три коробки сладостей, которые "тащили вчетвером".

"Приятно в очередной раз получать подарки. Это чудесное сладкое произведение в виде самовара и чайника создали в г. Тула "Объединенные кондитеры". Вес пряника примерно 50-60 килограммов. Это, пожалуй, самый большой пряник за всю историю Кыргызстана", - отметил Ташматов.

Напомним, семилетний Рустам Ташматов написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил белую кружку как у президента России, рассказал о своей мечте - стать в будущем акционером "Газпрома" и отведать настоящих тульских пряников. Школьник поздравил главу государства с Новым годом, пожелал ему счастья, здоровья и успехов в работе. По словам Рустама, он отправил письмо Путину, объяснив это тем, что в стране на тот момент не было своего президента.

25 декабря бишкекскому школьнику от имени Путина подарили портрет российского президента, кружку с его автографом, и пряник.