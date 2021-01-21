Трудовые мигранты в России не будут вакцинированы от коронавируса

С 18 января в России стартовала программа массовой вакцинации населения. Однако трудовые мигранты остались за бортом проводимых мероприятий, даже несмотря на то, что многие из них работают в сфере обслуживания, постоянно контактируют с людьми и находятся в зоне риска.

Представитель Федерации мигрантов России Всеволод Храмцов считает, что мигранты остались без внимания медицины. И это касается не только коронавируса, но и в целом медицинского обслуживания. Предполагается, что трудовые мигранты получают медицинскую помощь платно, за исключением экстренных случаев. Но платные вакцины от коронавируса пока не доступны ни для россиян, ни для иностранцев.

Получить вакцину могут граждане, которые имеют полис обязательного медицинского страхования. Этот документ выдается гражданам России, а также иностранцам, которые имеют право постоянно проживать в РФ. Трудовым мигрантам, работающим по патентам, полис ОМС не выдают.

Нужно сказать, что некоторые меры для вакцинации иностранных работников все же предпринимаются. Так, есть договоренность о поставках российской вакцины в Узбекистан и Кыргызстан. Из этих республик в Россию едет большой поток рабочих. С Кыргызстаном условия сотрудничества пока не определены. С Узбекистаном договорились о передаче одного миллиона доз для вакцинации трудовых мигрантов перед отправкой их в Россию.

Источник: media-mig.ru