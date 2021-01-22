Погода
$ 84.40 - 84.80
€ 102.30 - 103.00

Садыр Жапаров дал указание не перекрывать дороги в Бишкеке

133  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров дал указание, чтобы во время инаугурации не перекрывали дороги в Бишкеке. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в аппарате главы государства.

По их словам, новый глава государства намерен сократить расходы и на саму инаугурацию.

- Президент дал понять, чтобы не только 28 января, но и в другие дни для него дороги не перекрывали в городе. Также он намерен сократить лишние расходы во время инаугурации. Президент просто даст клятву и более ничего лишнего, - пояснили в аппарате президента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396436
Теги:
президент, Бишкек, Кыргызстан, расходы, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  