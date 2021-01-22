Садыр Жапаров дал указание не перекрывать дороги в Бишкеке

Президент Садыр Жапаров дал указание, чтобы во время инаугурации не перекрывали дороги в Бишкеке. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в аппарате главы государства.

По их словам, новый глава государства намерен сократить расходы и на саму инаугурацию.

- Президент дал понять, чтобы не только 28 января, но и в другие дни для него дороги не перекрывали в городе. Также он намерен сократить лишние расходы во время инаугурации. Президент просто даст клятву и более ничего лишнего, - пояснили в аппарате президента.