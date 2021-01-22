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Выборы депутатов местных кенешей пройдут в апреле

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- Екатерина Улитина
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Выборы депутатов местных кенешей пройдут в апреле 2021 года. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

Отметим, выборы местных депутатов в Токмаке, Караколе, Балыкчи, Малуу Суу, в Оше и еще в ряде айыльных аймаках должны были пройти в апреле 2020 года. Но были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Шайлдабекова сообщила, что будут назначены новые выборы.

Кроме того, в этом году планируется провести выборы депутатов Бишкекского городского кенеша и депутатов Жогорку Кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/396440
Теги:
выборы, Кыргызстан, Депутат, ЦИК
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