Выборы депутатов местных кенешей пройдут в апреле 2021 года. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

Отметим, выборы местных депутатов в Токмаке, Караколе, Балыкчи, Малуу Суу, в Оше и еще в ряде айыльных аймаках должны были пройти в апреле 2020 года. Но были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Шайлдабекова сообщила, что будут назначены новые выборы.

Кроме того, в этом году планируется провести выборы депутатов Бишкекского городского кенеша и депутатов Жогорку Кенеша.