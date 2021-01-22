Опять? Водители маршруток в Бишкеке требуют поднять тариф до 19-20 сомов

Представители компаний-перевозчиков просят поднять тариф на проезд в маршрутках до 19-20 сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам очередной встречи и.о. мэра Балбака Тулобаева с перевозчиками.

"Перевозчики потребовали поднятия тарифов до 19-20 сомов. И.о. мэра предложил повысить стоимость проезда на маршрутных такси пока до 15 сомов, на автобусах и троллейбусах – 10 сомов вне зависимости от времени. Пенсионеры и дети будут оплачивать 8 сомов", - сообщает мэрия.

Кроме того, в муниципалитете по поручению Тулобаева будет создан транспортный совет. Планируется, что там будут встречаться перевозчики, представители городского управления и горожане для решения вопросов реформирования общественного транспорта в столице. Балбак Тулобаев предложил перевозчикам избрать одного постоянного представителя от водителей маршруток, которые станет его советником.

На заседании было отмечено, что забастовку водителей якобы устроили третьи лица. Зачинщики и те, кто наносил ущерб автопарку будут наказаны.

Напомним, после забастовки водителей маршруток и.о. мэра Балбак Тулобаев заявил, что начинает бюрократический процесс повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Тариф за проезд в маршрутках планируется поднять до 15 сомов. Предполагается, что окончательное решение будет принято в мае.