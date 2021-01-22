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"Спасибо" мэрии за стремление травить бишкекчан "выделениями" с помойки"

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- Виктория Гунгер
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Известный кыргызстанский экоактивист Влад Ушаков возмутился равнодушием мэрии Бишкека по происходящему на городском свалочном полигоне. На своей странице в Facebook он написал:

"Утро раннее. "Спасибо" мэрии Бишкека, "Тазалыку", Бишкекскому свалочному полигону и прочим муниципальным чинушам и дружным коллективам за большой, огромный, десятилетний вклад в нынешнее "смогоделанье", уничтожение здоровья бишкекчан, болезненную жизнь полную страданий детей и стариков.

"Спасибо" за вашу настойчивость, упорство и зато что не меняетесь, в своих целях и стремлениях, продолжая традиционно травить горожан и гостей столицы высокотоксичными "выделениями" с собственной помойки".

Напомним, вопрос относительно переработки отходов, поступающих на городскую свалку не решается в течение многих лет, несмотря на попытки выделения средств различными международными организациями. Жители, расположенных неподалеку от свалки населенных пунктов, в прямом смысле, задыхаются от едкого дыма, почти круглогодично исходящего от тлеющих отходов.


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URL: https://www.vb.kg/396443
Теги:
мусор, экология, Бишкек, Кыргызстан, мэрия, Тазалык
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