"Спасибо" мэрии за стремление травить бишкекчан "выделениями" с помойки"

Известный кыргызстанский экоактивист Влад Ушаков возмутился равнодушием мэрии Бишкека по происходящему на городском свалочном полигоне. На своей странице в Facebook он написал:

"Утро раннее. "Спасибо" мэрии Бишкека, "Тазалыку", Бишкекскому свалочному полигону и прочим муниципальным чинушам и дружным коллективам за большой, огромный, десятилетний вклад в нынешнее "смогоделанье", уничтожение здоровья бишкекчан, болезненную жизнь полную страданий детей и стариков.

"Спасибо" за вашу настойчивость, упорство и зато что не меняетесь, в своих целях и стремлениях, продолжая традиционно травить горожан и гостей столицы высокотоксичными "выделениями" с собственной помойки".

Напомним, вопрос относительно переработки отходов, поступающих на городскую свалку не решается в течение многих лет, несмотря на попытки выделения средств различными международными организациями. Жители, расположенных неподалеку от свалки населенных пунктов, в прямом смысле, задыхаются от едкого дыма, почти круглогодично исходящего от тлеющих отходов.