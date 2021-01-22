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Бишкекчане возмущены ценами в аптеках, находящихся при больницах

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- Виктория Гунгер
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Аптека внутри Городской больницы №1 по улице Фучика. Цены завышены! Кто-нибудь их проверяет? Таким вопросом в соцсетях задалась пользователь Бегайым Бекназарова.

"Почти во всех аптеках, которые в поликлиниках и больницах, цены вот так завышены ! - отметила другая кыргызстанка Оксана Лисицина.

"Каждая аптека при больнице с такими ценами. Например, 3-ая детская", - подчеркивает Нураим Дулатова.

По словам граждан, цены в подобных аптеках завышены в среднем в 3-5 раз. Понятное дело, что фармточки - частный бизнес. Однако вопрос к правительству и Антимонапольной службы, ГСБЭП, которые должны выявлять и пресекать подобные факты чрезмерных накруток на лекарственные средства в условиях пандемии. Тем более, ранее подобные заявления ими были озвучены общественности. Также стоит напомнить, что данные аптеки находятся не в частных, а в городских больницах и поликлиниках!


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URL: https://www.vb.kg/396445
Теги:
Госантимонополия, лекарства, правительство, цены, ГСБЭП, Бишкек, Кыргызстан, больница, аптека
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