Граждане КР, прибывающие авиатранспортом, должны иметь результаты ПЦР-теста

Теперь гражданам Кыргызстана, прибывающим на родину авиатранспортом, в обязательном порядке нужно иметь справку с отрицательным ПЦР-анализом. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

С 23 января 2021 года, согласно новому алгоритму Республиканского штаба КР, у граждан КР, въезжающих на территорию Кыргызстана, будут запрашиваться результаты ПЦР-теста, проведенные за последние 72 часа.

"В настоящее время новый штамм коронавирусной инфекции распространяется в зарубежных странах. В связи с этим приняты меры повышенной безопасности в целях предотвращения завоза нового штамма коронавирусной инфекции на территорию Кыргызстана.

Уважаемые друзья!

Требования ужесточены только для вашей безопасности и безопасности всего населения Кыргызстана.

Мы все помним, что во время первоначального распространения вируса в прошлом году многие относились с недоверием к коронавирусной инфекции. Но летом 2020 года вирус унес много жизней. Большинство из нас переболели, а некоторые не смогли преодолеть вирус. Поэтому давайте с полной ответственностью будем выполнять все эти требования. Также соблюдать масочный режим и социальную дистанцию", - говорится в сообщении штаба.