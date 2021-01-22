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Политолог: В этом году Центральную Азию могут ждать серьезные потрясения

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- Виктория Гунгер
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В этом году центрально азиатский регион могут ждать серьезные потрясения во внешнем политическом плане. Приход Байдена и демократов даст импульс к расшатыванию Синцзяна (СУАР). Дестабилизация может коснуться и остальные стран ЦА, включая Кыргызстан. Об этом VB.KG заявил политолог Марс Сариев.

Он напомнил, что США осенью прошлого года вывели из состава террористических организаций Исламское движение восточного Туркестана.

- Подобное было перед югославской кампанией. Тогда из списков террористов вывели Албанскую националистическую партию в Косово. Через полгода началась кампания в Югославии. Примечателен тот факт, что за год до этого руководителем ЦРУ стал этнический албанец Тед Тернер. Неудивительно, что косовские албанцы были триггером югославской кампании, - считает Сариев.

В Афганистане очень большое количество террористов именно из Синьцзяна и стран ЦА. Многие из них прошли серьезную военную подготовку в Сирии, а затем базировались в Южном Афганистане, добавляет политолог.

- Многие занимают командные посты в спецназе боевиков. Они могут попытаться дестабилизировать Китай в западном направлении. Это не позволит Китаю сосредоточить усилия в зоне азиатско-тихоокеанского региона. Он будет вынужден бросать ресурсы на подавление сепаратизма в СУАР. Есть вероятность того, что может полыхнуть и Тибет. Поэтому, конфликт с Ближнего Востока однозначно перемещается в Центральную Азию. И в этом ключе вывод Исламского движения Восточного Туркестана предвестник расшатывания ЦА: Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и, главное, СУАР. Это самая большая угроза этого года, - подчеркнул Сариев.

Политолог отметил, что Запад понимает, что проигрывает политическую кампанию внутри Кыргызстана и Казахстана.

- Но есть и другие проекты по расшатыванию ситуации в ЦА. Это и попытка разжечь османские планы Турции по созданию тюркского пояса. Они пытаются в тюркском плане повлиять и на Россию через Якутию, Татарстан, Башкирию и Кавказ. Поэтому, нас ждут очень горячие времена. Таких "западных" проектов много. Но основным все же является СУАР, - резюмировал Марс Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/396451
Теги:
Китай, СУАР, США, Центральная Азия, Кыргызстан, политика
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Комментарии
Тюрк
22.01.2021, 13:13

Нам необходимо объединиться. 

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