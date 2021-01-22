МИДы стран СНГ укрепят партнерские связи

В Москве состоялась традиционная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами и сотрудниками дипмиссий государств СНГ. Участниками встречи стали, в числе других, и представители дипломатического корпуса Кыргызстана.

Как проинформировали в МИД РФ, в диалоге также приняли участие председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В ходе беседы были подведены итоги совместной работы в 2020 году в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, намечены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества. Подчеркнута важность сопряжения многоуровневых интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Участники также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.

В ходе состоявшейся чуть раньше пресс-конференции, на которой речь шла об итогах деятельности российской дипломатии в 2020 году и перспективах на 2021-й, Сергей Лавров отметил значение инициативы президента РФ Владимира Путина, которая "заключается в том, чтобы путем равноправного коллективного диалога формировать Большое Евразийское партнерство, открытое для всех без исключения стран Евразии": "Это охватывает государства ЕС наряду с членами ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, в целом охватывает страны, не входящие ни в одну из региональных организаций, но расположенные на Евразийском континенте".