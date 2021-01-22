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Садыр Жапаров прокомментировал вопросы по организации инаугурации

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- Бакыт Басарбек
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Избранный Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прокомментировал вопросы, связанные с организацией церемонии вступления в должность главы государства.

Ниже приводим текст комментария:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Учитывая политическую ситуацию, сложившуюся после октябрьских событий, экономическое, финансовое и эпидемиологическое положение республики считаю необходимым отметить, что в такой ситуации мы должны отказаться от обременительных для экономики страны мероприятий. Думаю народ нас поймет и поддержит.

Выражаю благодарность Организационному комитету, разработавшему план мероприятий соответствующий устоявшимся традициям, стандартам и процедурам вступления в должность главы государства.

Я принял решение отказаться от специального кортежа, банкета и других организационных мероприятий, влекущих большие финансовые расходы. Важно учесть и осуществить только требуемые законодательством обязательные процедуры вступления в должность Президента.

Государство должно фокусировать все свое внимание на использование государственных средств в поддержку народа и его нужд".


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URL: https://www.vb.kg/396456
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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