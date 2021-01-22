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Джозеф Байден продлит с Россией Договор о ядерном сдерживании

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- Виктория Гунгер
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Решение президента США Джо Байдена продлить с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет послужит интересам национальной безопасности. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявления представителя Пентагона Джона Кирби.

"Соблюдение Россией договора хорошо послужило нашим национальным интересам, и американцы будут в большей безопасности, если СНВ-3 будет сохранен и продлен", - отметил он.

По словам Кирби, продление договора до 2026 года даст двум странам время и пространство для изучения новых механизмов контроля над вооружениями, которые могли бы обеспечить еще большую безопасность для США.

В то же время представитель Пентагона заверил, что ведомство продолжит "трезво смотреть на вызовы, которые ставит Россия" и будет служить интересам американцев для их защиты от враждебных действий.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон предлагает Москве продлить договор о ядерном сдерживании на максимально возможный пятилетний срок. Тогда она также подчеркнула, что договор отвечает национальным интересам США и является "якорем стратегической стабильности".

В день инаугурации Байдена, 20 января, предложение о продлении СНВ-3 поступило из российского МИДа. Российское ведомство указало, что администрация экс-президента США Дональда Трампа пыталась ущемить интересы России в своих предложениях о пролонгации СНВ-3.


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URL: https://www.vb.kg/396458
Теги:
Россия, США, политика, Вооруженные силы
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