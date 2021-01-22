Стоит ли бояться вакцинации от COVID-19? Ответ разработчика "Спутник V"

Ни одна вакцина в мире пока не может применяться на детях из-за отсутствия соответствующих испытаний. Об этом сегодня, 22 января, во время онлайн конференции "Вакцинация, как защита от COVID 19: миф или реальность на примере российского опыта" сообщил разработчик российской вакцины "Спутник V" заведующий лабораторией клеточной микробиологии НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Денис Логунов.

Учены отметил, что дети входят в группу риска, однако пока ни одна из вакцин в мире не готова к применению на детях. В настоящее время ученые продолжают работать над вакциной. Денис Логунов подчеркнул, что не понимает страха перед вакцинацией, который возникает у некоторых людей.

- То, что действительно страшно, то есть болезнь, которая лишает возможности дышать, людей не пугает, а вот вакцина - пугает. Аденовирус - это не страшно, S-белок - это тоже не страшно. Самое интересное, что первыми на вакцинацию записываются те, кто перенес коронавирус и знает, что это такое, - сказал Денис Логунов.

Кроме того, он добавил, что вакцина "Спутник V" может храниться в течение двух месяцев при температуре от +2 до +8 градусов.

Отметим, Кыргызстан рассчитывает получить российскую вакцину.