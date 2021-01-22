Погода
$ 84.40 - 84.80
€ 102.30 - 103.00

Стоит ли бояться вакцинации от COVID-19? Ответ разработчика "Спутник V"

131  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ни одна вакцина в мире пока не может применяться на детях из-за отсутствия соответствующих испытаний. Об этом сегодня, 22 января, во время онлайн конференции "Вакцинация, как защита от COVID 19: миф или реальность на примере российского опыта" сообщил разработчик российской вакцины "Спутник V" заведующий лабораторией клеточной микробиологии НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Денис Логунов.

Учены отметил, что дети входят в группу риска, однако пока ни одна из вакцин в мире не готова к применению на детях. В настоящее время ученые продолжают работать над вакциной. Денис Логунов подчеркнул, что не понимает страха перед вакцинацией, который возникает у некоторых людей.

- То, что действительно страшно, то есть болезнь, которая лишает возможности дышать, людей не пугает, а вот вакцина - пугает. Аденовирус - это не страшно, S-белок - это тоже не страшно. Самое интересное, что первыми на вакцинацию записываются те, кто перенес коронавирус и знает, что это такое, - сказал Денис Логунов.

Кроме того, он добавил, что вакцина "Спутник V" может храниться в течение двух месяцев при температуре от +2 до +8 градусов.

Отметим, Кыргызстан рассчитывает получить российскую вакцину.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396459
Теги:
вакцина, Россия, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  