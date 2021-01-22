Взлетели в 10 раз. Цены на рынке пальмового масла бьют рекорды

Цены на рынке пальмового масла резко выросли с мая прошлого года - последствия пандемии негативно сказываются на производстве, а спрос на сырье остается высоким, пишет РБК.

Цена пальмового масла, которое используют при производстве многих продуктов - от шоколада до зубной пасты, выросла до максимума почти за десять лет и, вероятно, будет расти и дальше, пишет The Wall Street Journal.

Основные поставщики пальмового масла - Малайзия и Индонезия, на них приходится примерно 84% мирового рынка. Пандемия коронавируса вызвала дефицит рабочей силы в этих странах и привела к сокращению производства. В то же время основные потребители - Китай и Индия - покупают все большие объемы сырья. В результате запасы пальмового масла в Малайзии упали до многолетнего минимума.

Цена фьючерсов на пальмовое масло достигла $961 за тонну в начале января, что стало самым высоким показателем с августа 2011 года. С мая 2020 года цена выросла более чем на 100%. Контракт торгуется на бирже Bursa Malaysia и номинирован в малайзийских ринггитах.

В прошлом году цены на пальмовое масло упали в первые месяцы пандемии, когда ожидалось, что мировой экономический спад обвалит спрос. В результате фермеры сократили объем удобрений, что привело к снижению производства. Сначала странам-производителям удавалось сдерживать вспышку инфекции, но во второй половине 2020 года число случаев заболевания выросло.

Рост цен на пальмовое масло происходил на фоне ралли на рынке подсолнечного и рапсового масел, которое было вызвано засухой в прошлом году. А такое погодное явление, как Ла-Нинья, может повлиять на производство сои в Южной Америке в ближайшие месяцы.

11 января 2021 года Малайзия ввела новый локдаун, который продлится две недели. По словам руководителя отдела анализа сырьевых товаров Fitch Solutions Аурелии Брич, ограничение производства в Малайзии, вероятно, еще больше обострит проблемы с поставками и создаст логистические сложности с транспортировкой масла в порты.

При этом Китай наращивает закупки с лета прошлого года: импорт в августе - декабре вырос на 9% по сравнению с годом ранее, пишет WSJ со ссылкой на данные таможни Китая. В результате рост цен на пальмовое масло может продолжиться, рассказал WSJ cтарший аналитик Rabobank в Сингапуре Оскар Тьякра.

Пальмовое масло используют многие крупные транснациональные производители продуктов питания, например Mondelez International Inc. и Nestlé SA. Оно содержится в печенье, шоколаде, помаде, в средствах для макияжа и ухода за кожей. Пальмовое масло - ключевое сырье для производства биодизеля.