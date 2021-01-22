Погода
$ 84.40 - 84.80
€ 102.30 - 103.00

Взлетели в 10 раз. Цены на рынке пальмового масла бьют рекорды

133  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Цены на рынке пальмового масла резко выросли с мая прошлого года - последствия пандемии негативно сказываются на производстве, а спрос на сырье остается высоким, пишет РБК.

Цена пальмового масла, которое используют при производстве многих продуктов - от шоколада до зубной пасты, выросла до максимума почти за десять лет и, вероятно, будет расти и дальше, пишет The Wall Street Journal.

Основные поставщики пальмового масла - Малайзия и Индонезия, на них приходится примерно 84% мирового рынка. Пандемия коронавируса вызвала дефицит рабочей силы в этих странах и привела к сокращению производства. В то же время основные потребители - Китай и Индия - покупают все большие объемы сырья. В результате запасы пальмового масла в Малайзии упали до многолетнего минимума.

Цена фьючерсов на пальмовое масло достигла $961 за тонну в начале января, что стало самым высоким показателем с августа 2011 года. С мая 2020 года цена выросла более чем на 100%. Контракт торгуется на бирже Bursa Malaysia и номинирован в малайзийских ринггитах.

В прошлом году цены на пальмовое масло упали в первые месяцы пандемии, когда ожидалось, что мировой экономический спад обвалит спрос. В результате фермеры сократили объем удобрений, что привело к снижению производства. Сначала странам-производителям удавалось сдерживать вспышку инфекции, но во второй половине 2020 года число случаев заболевания выросло.

Рост цен на пальмовое масло происходил на фоне ралли на рынке подсолнечного и рапсового масел, которое было вызвано засухой в прошлом году. А такое погодное явление, как Ла-Нинья, может повлиять на производство сои в Южной Америке в ближайшие месяцы.

11 января 2021 года Малайзия ввела новый локдаун, который продлится две недели. По словам руководителя отдела анализа сырьевых товаров Fitch Solutions Аурелии Брич, ограничение производства в Малайзии, вероятно, еще больше обострит проблемы с поставками и создаст логистические сложности с транспортировкой масла в порты.

При этом Китай наращивает закупки с лета прошлого года: импорт в августе - декабре вырос на 9% по сравнению с годом ранее, пишет WSJ со ссылкой на данные таможни Китая. В результате рост цен на пальмовое масло может продолжиться, рассказал WSJ cтарший аналитик Rabobank в Сингапуре Оскар Тьякра.

Пальмовое масло используют многие крупные транснациональные производители продуктов питания, например Mondelez International Inc. и Nestlé SA. Оно содержится в печенье, шоколаде, помаде, в средствах для макияжа и ухода за кожей. Пальмовое масло - ключевое сырье для производства биодизеля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396460
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  