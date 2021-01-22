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В Кыргызстан пытались нелегально завезти партию лекарств

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники Таможни задержали в аэропорту "Манас" партию нелегально завезенных лекарств. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками таможни "Манас" 21 января 2021 года в международным аэропорту "Манас" на СВХ ЗАО "КММ" был выявлен факт ввоза незадекларированного товара - лекарственные средства различных наименований, медицинские изделия и табак для кальяна 27 пачек, общим весом 30,2 кг. Данный груз прибыл из третьих стран в адрес ОсОО "Г.Э.".

Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации ЕРПП. Материалы дела переданы по подследственности.


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URL: https://www.vb.kg/396461
Теги:
ГТС, лекарства, Кыргызстан, таможня
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