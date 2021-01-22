В КР на продбезопасность направляется 8,3% от республиканского бюджета

Сколько в Кыргызстане потрачено на продовольственную безопасность и питание в 2020 году? ОО "Гражданский альянс за улучшение питания и продовольственную безопасность" провел анализ бюджета девяти министерств и ведомств, в который вошли расходы органов местного самоуправления из-за сложности сбора данных.

Как отмечают представители организации, целью анализа было увидеть, сколько средств выделяется из государственного бюджета на специфические для питания и чувствительные к питанию мероприятия, и как они расходуются.

- Анализ бюджета показал, что на вопросы питания и продовольственной безопасности страна направляет 8,3% от республиканского бюджета это более 14 млрд. сомов. Однако это цифра не совсем отражает реальную картину, так как данные собирались из открытых источников. Данные не детализированы и не показывают, на что они

на самом деле потрачены. Например, расходы Фонда обязательного медицинского страхования в данный анализ не были включены. Так как невозможно определить, сколько средств заложено на железо-фолиевую кислоту для беременных женщин и детей до 5 лет. В бюджете министерства здравоохранения в расходы на мероприятия, чувствительные к питанию, включена бюджетная мера "Охрана здоровья матери и ребенка", следовательно, определить, сколько из них непосредственно используется на питание определить не возможно опять же из-за слабой детализации бюджета внутри данной бюджетной меры, - говорится в анализе.

Слабая детализация бюджетов мешает прозрачности и подотчетности, и не позволяет эффективно отслеживать расходы государства на питание.

- Открытость расходов и их прозрачность станет эффективным инструментом для реализации государственных программ и исполнения страной взятых на себя обязательств в срок, - добавили в ОО "Гражданский альянс за улучшение питания и продовольственную безопасность".

Для справки:

Специфические для питания расходы – это расходы, направленные непосредственно на улучшение статуса питания, например: питание в стационарных организациях здравоохранения, саплементы железа и фолиевой кислоты для беременных женщин и детей до возраста 24 месяца, школьное питание, питание в интернатных учреждениях и др.

Чувствительные к питанию расходы направлены на ликвидацию причин недоедания. Например, выращивание разнообразных овощей и фруктов на приусадебных участках, диверсификация сельского хозяйства, санитария и гигиена, доступ к чистой питьевой воде, предоставление образования по вопросам питания и т.д.