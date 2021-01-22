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Самара Каримова назвала причину своего отказа от должности директора

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- Мария Стрельцова
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"Как я могу устроиться на работу без благословения моего народа? Поэтому я, семь раз отмерив, приняла решение отказаться от должности директора музыкального училища", - сообщила Самара Каримова на своей странице в Facebook.

Она заявила, что напишет заявление и отправит его в министерство.

Она попросила прощения у тех, кого могла по незнанию ненароком обидеть или оскорбить.

По ее словам, два года назад "ее право на законно назначенную должность было грубо нарушено, она была уволена".

Как отметила певица, она споткнулась, но не сломлена, и дальше будет заниматься творчеством.

"Я выиграла дело и доказала, что правда на моей стороне. Я доказала свою чистоту перед Богом и законом. Я вернулась, и хотела приложить усилия для развития музыкальной школы, но я поняла, что коллектив не хочет развития, там 5-6 человек "делают погоду", и я не обижаюсь на них, ведь если закроется золотая дверь, откроется серебряная. Жизнь продолжается", - так по-философски рассуждает Каримова.


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URL: https://www.vb.kg/396467
Теги:
Министерство культуры и туризма, Кыргызстан, Самара Каримова
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