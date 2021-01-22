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Садыр Жапаров еще больше может сократить расходы на инаугурацию

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- Бакыт Басарбек
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Избранный президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял решение отказаться от лишних затрат во время инаугурации. Так глава государства высказал намерение отказаться от специального кортежа, банкета и других организационных мероприятий, влекущих большие финансовые расходы.

"Государство должно фокусировать все свое внимание на использование государственных средств в поддержку народа и его нужд", - сказал он.

Безусловно подобный шаг главы государства вызвал положительный отклик среди кыргызстанцев, особенно, на фоне экономической нестабильности в стране. Также остались довольны и автолюбители Бишкека, которые вчера возмущались по поводу закрытия дороги в столице во время репетиции инаугурации.

В то же время новый президент страны мог бы пойти и еще дальше. По крайней мере, есть мнение, как еще больше сократить расходы на предстоящее мероприятие. Так, к примеру, вполне можно не проводить массовое мероприятие в филармонии, а ограничиться всего лишь произнесением клятвы в прямом эфире по телевидению и в интернете. Тогда точно расходы будут значительно сокращены, что еще больше может порадовать граждан Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/396471
Теги:
бюджет, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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