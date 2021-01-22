Садыр Жапаров еще больше может сократить расходы на инаугурацию

Избранный президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял решение отказаться от лишних затрат во время инаугурации. Так глава государства высказал намерение отказаться от специального кортежа, банкета и других организационных мероприятий, влекущих большие финансовые расходы.

"Государство должно фокусировать все свое внимание на использование государственных средств в поддержку народа и его нужд", - сказал он.

Безусловно подобный шаг главы государства вызвал положительный отклик среди кыргызстанцев, особенно, на фоне экономической нестабильности в стране. Также остались довольны и автолюбители Бишкека, которые вчера возмущались по поводу закрытия дороги в столице во время репетиции инаугурации.

В то же время новый президент страны мог бы пойти и еще дальше. По крайней мере, есть мнение, как еще больше сократить расходы на предстоящее мероприятие. Так, к примеру, вполне можно не проводить массовое мероприятие в филармонии, а ограничиться всего лишь произнесением клятвы в прямом эфире по телевидению и в интернете. Тогда точно расходы будут значительно сокращены, что еще больше может порадовать граждан Кыргызстана.