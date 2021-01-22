Миссия наблюдателей от СНГ обнародовала итоговое заявление по выборам в КР

В Кыргызстане были созданы необходимые условия для международного наблюдения за выборами президента страны и референдума по определению формы правления в ней, состоявшихся 10 января 2021 года. Процедура голосования проходила в соответствии с действующим законодательством республики, а немногочисленные нарушения не могли оказать влияния на итоги выборов и референдума.

Об этом говорится в Заявлении Миссии наблюдателей от СНГ, опубликованном 21 января на сайте Исполкома СНГ.

Отмечается, что данная миссия приступила к мониторингу избирательной кампании и кампании референдума 21 декабря 2020 года, осуществляла свои функции свободно и независимо, соблюдая законодательство страны пребывания, не вмешиваясь в ход выборов и референдума и во внутренние дела государства.

В составе миссии были аккредитованы представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ. Всего – 138 наблюдателей, 10 из которых работали на долгосрочной основе.

Представители миссии обсуждали проводимые кампании с руководством Центризбиркома КР, министерства иностранных и внутренних дел, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, встречались с рядом кандидатов на должность президента. А глава миссии В.Волков - с вице-премьер-министром М.Мамыткановым, председателем ЦИК Н. Шайлдабековой, министром иностранных дел Р. Казакбаевым, главой Миссии БДИПЧ ОБСЕ Т. Месеричем.

В рамках долгосрочного мониторинга наблюдатели от СНГ ознакомились с деятельностью ТИК и УИК в Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областях. А в день голосования работали во всех областях и городах Кыргызской Республики.

Подводя итоги своей работы, миссия отмечает, что Кыргызской Республикой приложены значительные усилия для проведения открытых и транспарентных выборов. И считает, что избирательное законодательство КР позволило организовать и провести президентские выборы и референдум на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права с обеспечением тайны голосования. Также подчеркивается, что избирательные органы обеспечили условия для реализации права граждан на свободное волеизъявление.