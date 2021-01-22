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Член Конституционного совещания: У меня нет мысли быть премьер-министром

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- Мария Стрельцова
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Я сейчас не смогу быть премьер-министром, да и мне эту должность не предложат. Своим мнением по этому поводу поделился в соцсетях член Конституционного совещания, юрист Медер Алиев. Он поблагодарил своих поклонников, которые в комментариях пишут ему, что хотели бы видеть Алиева на государственном посту.

"Я полагаю, что каждый должен трезво оценивать свои силы, возможности и способности. Я не та фигура, которая имеет вес, чтобы занимать этот пост. Каждый должен быть там, где он способен и полезен. Лишь бы прийти к самой высокой должности любыми путями - не отвечает моим принципам", - пишет он.

При этом, учитывая трудную ситуацию в стране, будучи патриотом, он не откажется от участка, который будет ему под силу, где он сможет сделать реформу.

Алиев процитировал Альберта Эйнштейна: Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.

Медер Алиев появился на политической арене совсем недавно, но за короткое время обрел большую популярность. Его выступления в ходе конституционного совещания тиражируются в соцсетях, они вызвали такой ажиотаж, какого раньше не было ни у одного молодого политика, считают эксперты.


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URL: https://www.vb.kg/396478
Теги:
Конституция, Кыргызстан, премьер-министр
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