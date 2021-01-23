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Кыргызстанцы примут участие в форуме в честь 30-летия СНГ

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- Евгений Денисенко
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Международный экономический "СНГ – 30 лет" пройдет марте текущего года в Москве. Он состоится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и ряда партнеров из России, других стран Содружества, включая Кыргызстан.

Вопросы подготовки к этому знаковому событию были рассмотрены на гибридной (в очном и видеоформате) рабочей встрече организаторов форума, которую провел в Москве Деловой Центр экономического развития СНГ. Встреча собрала постоянных полномочных представителей стран Содружества при его уставных и других органах, представителей общественности. Кыргызстан представляла полномочный представитель республики в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Айгуль Рыскулова.

Форум намечено провести в российской столице 11-12 марта. На нем, как заявлено, предстоит подвести итоги коллективной работы за минувшие три десятилетия, обменяться опытом, упрочить взаимовыгодные партнерские связи, наметить планы на будущее.

Во время работы в режиме онлайн будет организована выставка "СНГ-ЭКСПО/CIS-EXPO". Это, подчеркивалось на рабочей встрече, новое современное направление. Оно призвано производителям и экспортерам из стран СНГ помочь наладить эффективную взаимную коммуникацию, наглядно продемонстрировать ассортимент производимых товаров, что в итоге благоприятно повлияет на развитие общего рынка Содружества.

Оператором выставки выступает площадка "Expocenter.Digital" при поддержке Ассоциации "Деловой Центр экономического развития СНГ" и автономной некоммерческой организации "Совет по развитию внешней торговли". Предусмотрено несколько форматов участия в выставке - выставочный маркетплейс онлайн, осуществляющий работу в течение года, визитница предприятий СНГ онлайн, с возможностью мгновенного контакта, VR (3d)-онлайн выставочная площадь со стендами стран и ведущих отраслевых предприятий.

Кроме того, в рамках форума пройдет туристический онлайн-марафон "Все стихии мира" как новая форма туристической интеграции. И запланированы круглый стол на тему "Негативные последствия пандемии для экономики государств – участников СНГ", секция "Цифровая трансформация на службе финансовой стабильности".

Участники рабочей встречи согласовали ряд вопросов, касающихся подготовки к форуму. И выразили уверенность в том, что он позволит обобщить позитивный опыт взаимовыгодного сотрудничества стран СНГ в различных сферах даст новый импульс поступательному развитию их экономик, сообщили в Исполкоме Содружества.


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URL: https://www.vb.kg/396479
Теги:
СНГ, Кыргызстан
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