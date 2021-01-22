В посольстве КР в РФ прокомментировали инцидент с посетительницей

В связи с распространением в СМИ и социальных сетях информации под названием "Кыргызстанка обвинила охранников посольства КР в Москве в избиении" в самой дипмиссии заявили, что данная информация не соответствует действительности. И изложили свою версию событий.

В посольстве напомнили, что 19 мая 2020 года правительство Кыргызстана приняло постановление об автоматическом продлении паспортов граждан КР до 31 декабря 2020 года включительно. И подчеркнули: данное решение носило разовый характер. Об этом была проинформирована и 32-летняя гражданка республики С.А., которая 20 января около 17.00 обратилась в консульский отдел с требованием продлить ей срок действия общегражданского паспорта.

Посетительницу проконсультировали о процедуре обмена паспорта. И отметили, что ввиду большого количества соотечественников, обращающихся по данному вопросу, такая процедура осуществляется по предварительной записи. А принять женщину незамедлительно, без записи, вне очереди не представляется возможным, поскольку на данное время уже записан другой гражданин КР, ожидающий в зале своей очереди.

Однако, по информации посольства, в ответ на просьбу охранника консульского отдела покинуть зал С.А. повела себя агрессивно и несколько раз ударила его по голове. После чего, "ворвавшись в кабину приема граждан, выкрикивая нецензурную брань, взяв в руки лежавший на столе степлер, стала угрожать, что сломает компьютер и технику по приему документов". "В этой связи охранник посольства для обеспечения безопасности был вынужден в принудительном порядке вывести гражданку С.А. из здания консульского отдела", - сообщили в дипмиссии.

Также заявлено следующее: "В целях объективного рассмотрения ситуации посольство, изучив видеозаписи, сообщает, что охранник не избивал гражданку КР С.А., покинувшую здание посольства без видимых признаков повреждения головы".

Учитывая обвинения посетительницы в нанесении ей телесных повреждений, посольство направило официальный запрос в учреждения здравоохранения Москвы на предмет имеющегося медицинского освидетельствования, и - в правоохранительные органы России.