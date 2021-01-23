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"Кыргызстан в моем сердце"

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- Айжан Мамбеталиева
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Кыргызка Камила Полотбекова удостоилась титула зрительских симпатий на конкурсе "Мисс Мигрантка", который прошел в Москве. В нем приняли участие более двухсот претенденток, представлявших нашу страну, Казахстан, Таджикистан, Украину, Молдову, Узбекистан, Туркменистан и даже Афганистан. Камила дошла до финала, тысячи кыргызстанцев отдали за нее свои голоса в онлайн–голосовании, и благодаря такой невероятной поддержке земляков девушка выиграла приз зрительских симпатий. И думается, что на смотринах среди красавиц этот приз самый важный, потому что именно признание зрителей - самая достойная награда.

Папины дочки

Корреспондент "Вечерки" нашла девушку в социальных сетях. Камила рассказала, что родилась и выросла в Екатеринбурге. И, несмотря на то, что является гражданкой России, Кыргызстан считает своей второй родиной и любит его всем сердцем.

По словам девушки, ее отец Матмырза Полотбеков - конгрессмен по Уральскому региону, родом из Ала–Буки, что на юге Кыргызстана. Будучи в армии, служил в Екатеринбурге. После службы встретил свою любовь - будущую жену Татьяну, которая жила в Екатеринбурге. Молодые после свадьбы остались в России. Камила по секрету рассказала, что Матмырза Тагаевич мечтал о сыне, но судьба подарила ему четырех дочерей: Динару, Камилу, Амину и Сафину. И сейчас он счастлив, поскольку окружен невероятной женской энергетикой, царящей дома, где его любят и ждут.

Каждый год Матмырза Тагаевич привозит своих любимых женщин в Кыргызстан. Обязательно посещают Иссык–Куль, побывали во всех регионах страны.

- Так и получилось, что я родилась и выросла в Екатеринбурге. Очень люблю этот город, его атмосферу, своих друзей. Тут много парков, в которых мы с подружками гуляем по вечерам. Именно в вечернее время Екатеринбург приобретает особый шарм, всюду горят фонари, на улицах много молодежи. Жизнь кипит! У нас с друзьями есть любимое место для встреч - плотина городского пруда на реке Исеть в историческом сквере Екатеринбурга. Она была построена еще в 1723 году, но впоследствии многократно перестраивалась. Екатеринбуржцы называют ее просто "плотинка". В праздничные дни тут устраиваются массовые гулянья. Я очень люблю уральскую природу - горы, реки, поля, - рассказывает Камила. - Но никогда не забывала и о своих корнях. Спасибо за это отцу, который привил нам любовь к Кыргызстану.

Конгресс помогает всем

Камила Полотбекова рассказала, что учится на втором курсе Уральского государственного экономического университета по специальности "креативный менеджмент в социальных проектах". В свободное от учебы время работает стилистом, помогает клиентам подобрать свой стиль в одежде, а также занимается общественной работой среди мигрантов из Кыргызстана. И даже является членом Всероссийского кыргызского конгресса, который был создан выходцами из Кыргызстана 12 декабря 2012 года, он объединяет 143 российских региона.

Главная цель конгресса - сохранить и приумножить традиции и культуру Кыргызстана в России. Члены конгресса помогают приехавшим кыргызстанцам обустроиться на новом месте. По их инициативе создана сеть выходцев из Кыргызстана, ведь преодолевать трудности сообща намного проще. Занимаются, конечно, и благотворительностью. В разгар пандемии коронавирусной инфекции, когда в Екатеринбурге объявили карантин, члены конгресса понимали, что многим студентам не на что будет жить, поэтому начали вести сбор денежных средств на продукты и средства первой необходимости. Помогали не только им и мигрантам из Кыргызстана, но и студентам, приехавшим из разных стран учиться в России, да и всем, кто нуждался.

- Сейчас в Екатеринбурге много кыргызстанцев. Правда, в период пандемии многие рабочие места закрылись, люди остались без работы и были вынуждены вернуться на родину. Наши мигранты задействованы в разных сферах деятельности, большинство трудятся поварами в кафе и ресторанах, официантами, есть и работники клининговых служб. Но я знакома и с теми, у кого достаточно успешный бизнес - имеют свои кафе, создали сеть заведений быстрого питания, - рассказывает Камила.

Дошла до финала

Не могла я не поинтересоваться и конкурсом красоты, в котором принимала участие Камила. Это, по признанию девушки, первый ее опыт в подобного рода мероприятиях.

- Про конкурс мне рассказала знакомая, которая и посоветовала принять в нем участие. Честно говоря, не думала, что смогу войти хотя бы в топ–10. Но я дошла до финала. И спасибо моим землякам, которые за меня так болели и активно голосовали. Очень благодарна им! Даже на расстоянии чувствовала их поддержку. Этот конкурс - замечательный опыт, познакомилась со многими людьми, оказалось, что победительница - Фатима из Таджикистана - тоже живет в Екатеринбурге и училась в моей школе, - говорит Полотбекова. - На конкурсе был творческий номер, я исполняла национальный танец. Кстати, подготовить его мне помогла подруга из Кыргызстана. Ее родители живут на Иссык–Куле, а она приехала в Екатеринбург учиться. Обучает маленьких детей национальному танцу у нас в конгрессе, там мы с ней и познакомились. Нужно было еще рассказать о какой–нибудь традиции или обычае. Я рассказывала про обряд кыз узатуу (проводы невесты). Хоть я и не жила в Кыргызстане, считаю, что этот обычай очень важен для каждой девушки. У меня был национальный наряд для него, я рассказала, как родители будущего супруга надевают невесте серьги.

Камила говорит, что в будущем не собирается связывать свою жизнь с индустрией красоты, ее интересует сфера межнациональных отношений. Она уже принимала участие в различных форумах, связанных с сохранением национальной культуры тюркских народов.

Кстати, все национальные праздники дружно отмечаются в кругу семьи.

- Моя мама - татарка. Когда они с папой поженились, он научил ее готовить все кыргызские блюда - манты, лагман, куурдак, бешбармак, плов. А она научила нас с сестрами. Лучше всего у меня получаются бешбармак и манты. Совсем недавно научилась готовить чучук. Обожаю национальные вкусности. Не ела ничего вкуснее бешбармака из конины. Это мое самое любимое блюдо. К нам в гости часто приезжают родственники из Кыргызстана, им тоже полюбился Екатеринбург, - продолжает обладательница приза.

- У нас дома много книг Чингиза Айтматова, с членами конгресса мы организовали вечер в честь юбилея знаменитого писателя, его сын приезжал к нам в Екатеринбург. А когда на Иссык–Куле проходили первые Всемирные игры кочевников, кыргызы, проживающие в России, были приглашены на мероприятие. Мы с отцом приезжали в составе большой делегации, мне даже доверили нести флаг Кыргызстана. Он до сих пор хранится у меня дома. В тот день в дар Кыргызстану от Свердловской области была передана скульптурная композиция "Прощай, Гульсары!", созданная по мотивам одноименного произведения Чингиза Айтматова. Она установлена при входе на ипподром в Чолпон–Ате, - рассказывает девушка.

По словам Камилы, дома у них имеются и картины из Кыргызстана, украшения, а еще хранится пара национальных нарядов. Из Бишкека к ней в гости в Екатеринбург приезжали друзья. А екатеринбургские наслышаны от нее о Кыргызстане и мечтают побывать в нашей стране, которая так любима их подругой. В прошлом году из–за пандемии ребятам не удалось прилететь. Но этим летом они собираются большой компанией приехать на Иссык–Куль, тем более что тетя Камилы недавно достроила на берегу озера гостевой дом и теперь с нетерпением ждет племянниц и их товарищей в гости.

- Чувствую ли я себя мигранткой? Нет. Хотя многие, возможно, могут посчитать меня приезжей. Но, пообщавшись, понимают, что я выросла в России. Думаю, сказываются менталитет, взгляды на жизнь и хорошее владение русским языком. На кыргызском я тоже говорю, но, признаюсь, не так хорошо. Буду исправляться, начну изучать язык, - говорит Камила. - Меня часто спрашивают, хотела бы я жить в Кыргызстане. Наверное, все–таки нет. Мне нравится приезжать туда в гости, бывать в полюбившихся местах. Но мое место в России. В будущем я хочу развивать и сохранять национальную культуру Кыргызстана и прививать молодежи из Кыргызстана любовь к родине. Находясь вдалеке от родных и любимых мест, эта любовь чувствуется наиболее остро.


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URL: https://www.vb.kg/396481
Теги:
Россия, Кыргызстан, конкурс красоты
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