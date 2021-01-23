Погода
$ 84.58 - 84.90
€ 102.42 - 103.92

Эпидемию не сдержать без науки и техники

123  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новый виток технологической революции и промышленных преобразований набирает силу в мировом масштабе, принося глубокие изменения в человеческое развитие и открывая новый путь для решения и реагирования на глобальные проблемы развития. В настоящее время мир сталкивается с такими вызовами, как эпидемия новой коронавирусной пневмонии. Мир, как никогда, осознает, что наука и технологии оказывают огромное влияние на судьбу страны и благополучие всего народа.

От выявления последовательности генома нового коронавируса до запуска разнообразных видов тестовых реагентов, от скрининга эффективных лекарственных препаратов и планов лечения до продвижения исследований и разработок вакцин - опыт людей, которые наперегонки со временем боролись с коронавирусом, вновь доказал, что сдерживание эпидемии невозможно без помощи науки и технологий. В ходе анализа важных стратегических результатов, достигнутых Китаем в профилактике и контроле эпидемии, официальное новостное агентство Кубы Prensa Latina подчеркнуло, что применение новых технологий - важная составляющая противоэпидемического "рецепта" Китая. Недавно редакция американского научного журнала Science назвала десятку наиболее важных научных прорывов 2020 года, среди которых первое место занимают "отчаянно необходимые вакцины против коронавируса, разработанные и испытанные с рекордной скоростью".

Британский веб–сайт Nature назвал "более заметный эффект вакцин против нового коронавируса" одним из заслуживающих наибольшего внимания научных событий 2021 года. В опубликованной американским сайтом Forbes статье говорится, что ожидаемая всеми перспектива 2020 года состояла в том, что цифровые медицинские услуги наконец получили признание. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно выпустила отчет, в котором изложила перспективы развития цифрового здравоохранения в ближайшие пять лет, и указала, что широкомасштабные и устойчивые решения в области цифрового здравоохранения могут помочь улучшить здоровье людей во всем мире.

Технологические инновации - ключевая движущая сила восстановления мировой экономики. В докладе, опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), отмечается, что в период профилактики и контроля пандемии ускорилось развитие 10 ключевых технологических тенденций, в числе которых онлайн–покупки и доставка роботами, цифровые и бесконтактные платежи, удаленная работа, онлайн–образование, онлайн–медицинское обслуживание, онлайн–развлечения, цепочка поставок 4.0, 3D–печать, роботы и дроны, информационные и коммуникационные технологии 5G. Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал доклад, в котором призвал представителей директивных органов всех стран воспользоваться возможностями технического прогресса, чтобы разработать цифровую стратегию на будущее и поддержать долгосрочное устойчивое развитие.

Китай, рассматривая инновации как первую движущую силу развития, достиг внушительных успехов и продемонстрировал мощность в инновационной сфере. К примеру, китайская новая ракета–носитель "Чанчжэн–5Б" совершила свой первый полет. Зонд "Тяньвэнь–1" отправился на Марс, была официально введена в эксплуатацию навигационная спутниковая система "Бэйдоу–3", пилотируемый глубоководный подводный аппарат "Фэньдоучжэ" совершил погружение на дно самой глубокой точки земного шара - Марианской впадины. Был подключен к сети самостоятельно разработанный Китаем энергоблок №5 с реактором третьего поколения типа "Хуалун–1" на АЭС в городе Фуцин в восточной провинции Фуцзянь. Прототип квантового компьютера "Цзючжан" достиг "квантового превосходства", китайский аппарат "Чанъэ–5" успешно вернулся с Луны на Землю. Блестящие достижения Китая в области научных и технологических инноваций продолжают удивлять мир.

Странам следует совместно изучать вопрос о создании системы институтов и программ, ориентированных на новые научно–технические революции и промышленные преобразования, и создавать благоприятную среду для международного сотрудничества, чтобы достижения научно–технических инноваций стали доступными большому количеству стран и людей. Директор Глобального института McKinsey Джонатан Вотцель недавно отметил в своей статье, что за последние 10 лет на Азию приходится 52% роста доходов глобальных технологических компаний, 43% - стартового капитала, 51% - расходов на исследования и разработки и 87% - заявок на патенты, а международное сотрудничество представляет собой ключ к развитию технологий в Азии.

Китай, полностью осознавая, что открытый обмен есть основной путь для изучения передовой науки, активно содействует международному научно–техническому взаимодействию и осуществляет более прозрачную, всеобъемлющую, взаимовыгодную и совместную стратегию международного научно–технического сотрудничества. В частности, КНР внесла свой вклад в беспрепятственное осуществление проекта международного экспериментального термоядерного реактора и присоединилась к международному механизму по вакцинам COVAX в целях превращения вакцины против COVID–19 в глобальный общедоступный продукт. Кроме того, Китай готов поделиться с учеными всего мира методами управления лунными образцами и данными. Самый большой в мире радиотелескоп FAST ("Китайский небесный глаз") диаметром 500 м будет официально открыт для мирового научного сообщества с 1 апреля этого года. Китай практическими действиями укрепляет международное сотрудничество в области научных и технологических инноваций, содействует решению глобальных проблем и повышает благосостояние народов всех стран, получая всеобщее одобрение международного сообщества.

Сегодняшний мир переживает невиданные за столетие колоссальные перемены, одной из которых являются технологические инновации. Ответы на вопросы, как превратить кризисы в возможности и открыть новые перспективы в изменяющейся обстановке, кроются в технологических инновациях. Китай придерживается ключевой позиции инноваций в общей планировке модернизации и рассматривает технологическую независимость в качестве стратегической поддержки национального развития. Несомненно, страна добьется новых достижений на новом пути научно–технических инноваций, а также внесет свой вклад в развитие науки и технологий и восстановление мировой экономики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396482
Теги:
Китай, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  