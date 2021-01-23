Эпидемию не сдержать без науки и техники

Новый виток технологической революции и промышленных преобразований набирает силу в мировом масштабе, принося глубокие изменения в человеческое развитие и открывая новый путь для решения и реагирования на глобальные проблемы развития. В настоящее время мир сталкивается с такими вызовами, как эпидемия новой коронавирусной пневмонии. Мир, как никогда, осознает, что наука и технологии оказывают огромное влияние на судьбу страны и благополучие всего народа.

От выявления последовательности генома нового коронавируса до запуска разнообразных видов тестовых реагентов, от скрининга эффективных лекарственных препаратов и планов лечения до продвижения исследований и разработок вакцин - опыт людей, которые наперегонки со временем боролись с коронавирусом, вновь доказал, что сдерживание эпидемии невозможно без помощи науки и технологий. В ходе анализа важных стратегических результатов, достигнутых Китаем в профилактике и контроле эпидемии, официальное новостное агентство Кубы Prensa Latina подчеркнуло, что применение новых технологий - важная составляющая противоэпидемического "рецепта" Китая. Недавно редакция американского научного журнала Science назвала десятку наиболее важных научных прорывов 2020 года, среди которых первое место занимают "отчаянно необходимые вакцины против коронавируса, разработанные и испытанные с рекордной скоростью".

Британский веб–сайт Nature назвал "более заметный эффект вакцин против нового коронавируса" одним из заслуживающих наибольшего внимания научных событий 2021 года. В опубликованной американским сайтом Forbes статье говорится, что ожидаемая всеми перспектива 2020 года состояла в том, что цифровые медицинские услуги наконец получили признание. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно выпустила отчет, в котором изложила перспективы развития цифрового здравоохранения в ближайшие пять лет, и указала, что широкомасштабные и устойчивые решения в области цифрового здравоохранения могут помочь улучшить здоровье людей во всем мире.

Технологические инновации - ключевая движущая сила восстановления мировой экономики. В докладе, опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), отмечается, что в период профилактики и контроля пандемии ускорилось развитие 10 ключевых технологических тенденций, в числе которых онлайн–покупки и доставка роботами, цифровые и бесконтактные платежи, удаленная работа, онлайн–образование, онлайн–медицинское обслуживание, онлайн–развлечения, цепочка поставок 4.0, 3D–печать, роботы и дроны, информационные и коммуникационные технологии 5G. Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал доклад, в котором призвал представителей директивных органов всех стран воспользоваться возможностями технического прогресса, чтобы разработать цифровую стратегию на будущее и поддержать долгосрочное устойчивое развитие.

Китай, рассматривая инновации как первую движущую силу развития, достиг внушительных успехов и продемонстрировал мощность в инновационной сфере. К примеру, китайская новая ракета–носитель "Чанчжэн–5Б" совершила свой первый полет. Зонд "Тяньвэнь–1" отправился на Марс, была официально введена в эксплуатацию навигационная спутниковая система "Бэйдоу–3", пилотируемый глубоководный подводный аппарат "Фэньдоучжэ" совершил погружение на дно самой глубокой точки земного шара - Марианской впадины. Был подключен к сети самостоятельно разработанный Китаем энергоблок №5 с реактором третьего поколения типа "Хуалун–1" на АЭС в городе Фуцин в восточной провинции Фуцзянь. Прототип квантового компьютера "Цзючжан" достиг "квантового превосходства", китайский аппарат "Чанъэ–5" успешно вернулся с Луны на Землю. Блестящие достижения Китая в области научных и технологических инноваций продолжают удивлять мир.

Странам следует совместно изучать вопрос о создании системы институтов и программ, ориентированных на новые научно–технические революции и промышленные преобразования, и создавать благоприятную среду для международного сотрудничества, чтобы достижения научно–технических инноваций стали доступными большому количеству стран и людей. Директор Глобального института McKinsey Джонатан Вотцель недавно отметил в своей статье, что за последние 10 лет на Азию приходится 52% роста доходов глобальных технологических компаний, 43% - стартового капитала, 51% - расходов на исследования и разработки и 87% - заявок на патенты, а международное сотрудничество представляет собой ключ к развитию технологий в Азии.

Китай, полностью осознавая, что открытый обмен есть основной путь для изучения передовой науки, активно содействует международному научно–техническому взаимодействию и осуществляет более прозрачную, всеобъемлющую, взаимовыгодную и совместную стратегию международного научно–технического сотрудничества. В частности, КНР внесла свой вклад в беспрепятственное осуществление проекта международного экспериментального термоядерного реактора и присоединилась к международному механизму по вакцинам COVAX в целях превращения вакцины против COVID–19 в глобальный общедоступный продукт. Кроме того, Китай готов поделиться с учеными всего мира методами управления лунными образцами и данными. Самый большой в мире радиотелескоп FAST ("Китайский небесный глаз") диаметром 500 м будет официально открыт для мирового научного сообщества с 1 апреля этого года. Китай практическими действиями укрепляет международное сотрудничество в области научных и технологических инноваций, содействует решению глобальных проблем и повышает благосостояние народов всех стран, получая всеобщее одобрение международного сообщества.

Сегодняшний мир переживает невиданные за столетие колоссальные перемены, одной из которых являются технологические инновации. Ответы на вопросы, как превратить кризисы в возможности и открыть новые перспективы в изменяющейся обстановке, кроются в технологических инновациях. Китай придерживается ключевой позиции инноваций в общей планировке модернизации и рассматривает технологическую независимость в качестве стратегической поддержки национального развития. Несомненно, страна добьется новых достижений на новом пути научно–технических инноваций, а также внесет свой вклад в развитие науки и технологий и восстановление мировой экономики.