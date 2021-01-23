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Светлана Лаптева стала лауреатом премии "Мутакалим"

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- ВБ
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Обозреватель "Вечернего Бишкека" Светлана Лаптева стала лауреатом премии, учрежденной общественной организацией женщин "Мутакалим" - 2020 года.

"За неустанный вклад в продвижение свободы вероисповедания в Кыргызстане".

Объединение "Мутакалим", с которым давно работает Светлана, служит мостом между светской и религиозной частями общества для продвижения интересов и прав верующих женщин, укрепления мира в стране. Она рассказывает на страницах газеты о разных направлениями работы организации, о повышении правового сознания женщин, расширении их экономических возможностей, о религиозном просвещении, благотворительности и так далее.

По словам Светланы, сегодня очень важно, чтобы в СМИ появлялись материалы о свободе вероисповедания в Кыргызстане, об участии верующих женщин в демократическом развитии Кыргызстана, предотвращении радикализма и семейного насилия, о том, почему важна светскость в нашей стране. Правильно расставленные акценты в материалах нашей коллеги помогают людям разных вероисповеданий и национальностей слышать и понимать друг друга.

Коллектив редакции VB.KG поздравляет Светлану Лаптеву с этой заслуженной наградой и желает ей творческих успехов!


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URL: https://www.vb.kg/396483
Теги:
премия, религия, Бишкек, Кыргызстан, Светлана Лаптева
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