Светлана Лаптева стала лауреатом премии "Мутакалим"

Обозреватель "Вечернего Бишкека" Светлана Лаптева стала лауреатом премии, учрежденной общественной организацией женщин "Мутакалим" - 2020 года.

"За неустанный вклад в продвижение свободы вероисповедания в Кыргызстане".

Объединение "Мутакалим", с которым давно работает Светлана, служит мостом между светской и религиозной частями общества для продвижения интересов и прав верующих женщин, укрепления мира в стране. Она рассказывает на страницах газеты о разных направлениями работы организации, о повышении правового сознания женщин, расширении их экономических возможностей, о религиозном просвещении, благотворительности и так далее.

По словам Светланы, сегодня очень важно, чтобы в СМИ появлялись материалы о свободе вероисповедания в Кыргызстане, об участии верующих женщин в демократическом развитии Кыргызстана, предотвращении радикализма и семейного насилия, о том, почему важна светскость в нашей стране. Правильно расставленные акценты в материалах нашей коллеги помогают людям разных вероисповеданий и национальностей слышать и понимать друг друга.

Коллектив редакции VB.KG поздравляет Светлану Лаптеву с этой заслуженной наградой и желает ей творческих успехов!