В Бишкеке прошел профилактический рейд "Беспризорник"

Ранее, 21 января 2021 года, сотрудники Центра профилактики правонарушений среди несовершеннолетних СОБ МВД КР в целях профилактики беспризорности, самовольного ухода из дома, из детских приютов и интернатов провели рейд под названием "Безпризорник". Об этом сообщает пресс-служба МВД КР

Во время рейда были проверены общественные места, торговые центры, интернет-клубы, расположенные на территории Бишкека. Было выявлены 10 несовершеннолетних, которые находились без сопровождения родителей, взрослых и законных представителей. С ними проведены профилактические беседы для предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних и переданы родителям и родственникам.

Кроме этого, двое несовершеннолетних доставлены в Центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для передачи родителям или законным представителям, так как они являлись жителями Сокулукского района Чуйской области.