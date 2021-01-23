В Кыргызстане 93 новых случая COVID-19, скончались за сутки двое человек

На утро 23 января в Кыргызстане зарегистрировали 93 новых случая коронавируса и ковидной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, новые случаи выявлены:
Бишкек - 27,
Ош - 2,
Чуйская область – 29,
Ошская область - 4,
Таласская область - 2,
Нарынская область - 1,
Иссык-Кульская область – 21,
Джалал-Абадская область – 5,
Баткенская область - 2.
Всего с начала пандемии с стране зарегистрировали 83 тысячи 796 случаев COVID.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались два человека.
По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафиксированы в Чуйской и Иссык-кульской областях.
Всего с начала пандемии в стране от COVID скончались 1 тысяча 398 человек.