В Кыргызстане 93 новых случая COVID-19, скончались за сутки двое человек

На утро 23 января в Кыргызстане зарегистрировали 93 новых случая коронавируса и ковидной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

Бишкек - 27,

Ош - 2,

Чуйская область – 29,

Ошская область - 4,

Таласская область - 2,

Нарынская область - 1,

Иссык-Кульская область – 21,

Джалал-Абадская область – 5,

Баткенская область - 2.

Всего с начала пандемии с стране зарегистрировали 83 тысячи 796 случаев COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались два человека.

По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафиксированы в Чуйской и Иссык-кульской областях.

Всего с начала пандемии в стране от COVID скончались 1 тысяча 398 человек.