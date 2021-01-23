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"Выявленная ранее мутация коронавируса на 30% более смертельна"

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- ВБ
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Повышенный уровень смертности "британского" штамма коронавируса, о которой заявил премьер Великобритании Борис Джонсон, может быть связан с перегрузкой системы здравоохранения. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

"Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев (заражения - Прим. Ред.). Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения - Прим. Ред.), у вас увеличится летальность, потому что система перегружена", - сказала Ван Керкхове в ходе брифинга.

В пятницу Джонсон сообщил, что выявленная ранее мутация коронавируса на 30% более смертельна, чем ранее известная, и до 70% более заразна. Он также отметил, что о скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи, так как уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок, а больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.

О новом варианте коронавируса - VUI-202012/01 - 14 декабря сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. Ученые отмечали, что новая мутация в большей степени влияет на детей и активнее переносится ими. По словам британских медиков, сейчас этот вариант вируса стал "основным" среди населения.

По данным ВОЗ, "британский" вариант коронавируса обнаружили уже в 60 странах. Многие государства приостановили транспортное сообщение с королевством. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля включительно.

В Англии с начала января введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений постепенно снижается, но правительство не исключает, что карантин в стране могут продлить до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточить.

Источник: ria.ru


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URL: https://www.vb.kg/396487
Теги:
Великобритания, премьер-министр, коронавирус
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