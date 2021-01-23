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В Узбекистане активно набирают рабочих на стройки Москвы

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В Узбекистане набирает обороты программа организованного набора рабочих. По данным миграционного ведомства республики, более 500 специалистов в строительной сфере уже нашли работу. До конца месяца планируется заключить договоры еще более чем с тремя тысячами рабочих.

Отметим, набор кадров осуществляется целенаправленно руководителями двух крупных строительных компаний, которые возводят объекты в Москве и Московской области. Кандидаты проходят собеседование во всех регионах Узбекистана. Для сотрудников, которые прошли отбор, до выезда в Россию начинают готовить документы для официального трудоустройства и проживания.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение года девелоперы готовы привлечь на стройки Москвы до 14 тысяч граждан Узбекистана, договор с которым действует уже несколько лет. Однако до пандемии и закрытия границ мало кто пользовался его возможностями. Теперь же, когда строительный сектор России столкнулся с жестким дефицитом кадров, работодатели ищут любые возможности, чтобы нанять людей. Более того, правительство разрабатывает и другие механизмы привлечения рабочих рук в стройсектор страны.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/396494
Теги:
Россия, строительство, Узбекистан, Москва
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