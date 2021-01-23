В Москве начались первые задержания на несогласованной акции

Первые задержания начались на несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Полиция включила громкоговоритель, через который предупреждает участников акции о необходим соблюдения социальной дистанции, использования масок и перчаток, а также о том, что акция не согласована.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают тех, кто пришел с плакатами, а также участников, которые полностью скрывают свое лицо "балаклавами" или капюшонами, шарфами и масками одновременно. На площади также присутствует большое количество журналистов.

Точных данных о количестве задержанных от правоохранительных органов пока нет.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

Отдельное внимание уделяется школьникам - родителей просят оградить их от акций - и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".

Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.