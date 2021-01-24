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Лишь шестая часть мигрантов в России имеют все документы

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Лишь шестая часть трудовых мигрантов, которые находятся в России, имеют все полагающиеся по закону документы. Такими данными поделился в своей статье, опубликованной на портале МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев.

Он отмечает, что трудовые мигранты в течение прошлого года столкнулись с рядом проблем, которые до сих пор полностью не решены. Те иностранные граждане, которые не уехали из России в свои страны, испытали трудности, связанные с оформлением документов, регистрацией и прочим. По данным эксперта, лишь шестая часть иностранных рабочих имеют на руках все документы, которые требуются по закону.

Казанцев также напомнил о невероятных сложностях, с которыми столкнулись трудовые мигранты в период жестких карантинных мер. В частности, проблемы были связаны с выездом из РФ на родину.

Отметим, в России до лета 2021 года будет действовать так называемая миграционная амнистия. Документы граждан иностранных государств продлеваются автоматически, те иностранцы, у которых были проблемы с документами до пандемии, сейчас могут беспрепятственно выехать из страны.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/396498
Теги:
миграция, Россия
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