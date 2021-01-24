В Россию приехало на две трети меньше иностранцев

В прошлом году иностранцы намного реже посещали Россию. К такому выводу пришли в Министерстве внутренних дел РФ, посчитав, что приезжих в 2020 году стало на 70 % меньше.

Сообщается, что за 11 месяцев 2020 года 5,2 млн иностранных граждан пересекли границы России. Из них 44 % целью своей поездки указали "частная", 1,2 млн человек (24 въехали в страну для работы и трудоустройства.

Подавляющее большинство иностранцев (почти 80 приехали в Россию из постсоветских стран. Гражданами Европы оказались 7 % от общего числа, гражданами других государств – 12,4 %.

Отметим, границы России закрыты для большинства стран из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений. Постепенно возобновляется авиасообщение с некоторыми государствами. Ранее МВД сообщило, что почти в два раза сократилось число иностранных граждан, находящихся на территории России.

Источник: media-mig.ru