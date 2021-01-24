Воздержитесь от споров. Гороскоп с 25 по 31 января

Овен. Придерживайтесь рационального подхода при расходовании денег. Эмоциональное давление на вас возрастет, и захочется рискнуть, ввязавшись в различные финансовые начинания. Подталкивать к опрометчивому шагу могут многочисленные знакомые и внешние обстоятельства. Ринувшись вслед за большинством, вы недооцените рисков и можете потерпеть существенные убытки. Тратьте деньги только на самое необходимое и сумеете сохранить сбережения и не попасть в долговую яму.

Телец. Ваше мнение явно не будет совпадать с мнением руководства или чиновников, но не в ваших интересах сейчас накалять обстановку. Вступив в споры, вы не только рискуете проиграть, но и навлечь на себя гнев власть имущих, что существенно усложнит положение на работе, получение документов и отразится на дальнейшей карьере. Поберегите свои нервы и отложите поход за справедливостью до лучших времен. Проявленная вами мудрость убережет от существенных последствий.

Близнецы. Новости вперемешку со слухами собьют с толку и подвигнут на необдуманные поездки, а также перемены в жизни. Опрометчивость и поспешность станут причиной разлада в личной жизни и на работе. Прежде чем совершать значимый шаг в жизни, тщательно все обдумайте и понаблюдайте за происходящими событиями. Вы заметите то, что ускользало от вашего внимания. Позаботьтесь о своем здоровье. Пренебрежение отдыхом и профилактическими процедурами может привести к обострению хронических заболеваний.

Рак. Погрузившись в решение финансовых вопросов, вы получите массу советов и рекомендаций от друзей и различных знакомых, но все эти советы могут сослужить плохую службу. Будьте внимательны при расчетах. Повышается риск просчетов и потерь, а с крупными покупками и сделками лучше повременить, если эта идея была навеяна эмоциями. Продуманные шаги избавят вас от разочарований и потерь. Воздержитесь от кредитов и одалживания денег.

Лев. Жесткость партнера по браку, сослуживцев и руководства превысит все мыслимые пределы, и все ради власти. Пока расклад сил не в вашу пользу, воздержитесь от споров и пересмотра договоренностей. Даже если ваше самолюбие задето, смените тему разговора, не заостряя внимание на проблеме. Вступив в конфронтацию, вы зайдете слишком далеко, что создаст угрозу браку или карьере. С началом оформления документов повремените.

Дева. Утопая в работе, которая не приносит ни денег, ни удовольствия, вы можете переутомиться, создав проблемы со здоровьем. Избегайте крайностей. Устав от работы и рутины, вы можете все бросить и остаться не у дел, терзая себя самокритикой. Выберите себе наиболее значимые дела и постепенно их завершите, не перескакивая на другие проекты и незначимое общение. Поездки, особенно дальние, могут разочаровать несовпадением действительности с ожиданием.

Весы. Идеи, возникающие в огромном количестве, могут порождать траты и разочарования, разбиваясь о скалы действительности. Участвуя в рискованных сделках, совершая незапланированные покупки или участвуя в вечеринках, вы ощутите вкус жизни, но он окажется не только чересчур дорогим, а еще и далеким от ожиданий. Берегите чувства любимого человека и не ищите приключений. Возникшие долги и проблемы долго придется устранять.

Скорпион. Правда, которой вы поделитесь с домочадцами и деловыми партнерами, вряд ли придется им по вкусу. В возникших проблемах они увидят свой вклад благодаря вашей критике, а смотреть на свое отражение в зеркале они не готовы. Придержите свои мысли при себе, со стороны наблюдая за действиями и решениями как домочадцев, так и деловых партнеров. В ближайшем времени они поймут, что не идеальны, и будут готовы к вашему вмешательству.

Стрелец. Поездки могут сопровождаться различными препятствиями в виде пробок и неприятных погодных условий. Если вопрос не удалось решить дистанционно, заранее выезжайте и не спешите. Повышается риск происшествий во время поездок и аварий. Придерживайтесь спокойного ритма жизни и не увлекайтесь социальными сетями, компьютерными играми. Потеря времени в бесполезном досуге станет главной причиной спешки и как следствие травм, ухудшения самочувствия.

Козерог. В поисках ярких ощущений вы можете растратить деньги, потерять доверие любимого человека и рассориться с друзьями. Шопинг–терапия и вечеринки не только пробьют брешь в бюджете, но и послужат причиной размолвки с участниками этих похождений. Оставьте до лучших времен эксперименты, придерживаясь рационального подхода к тратам. Инвестиции, в которых у вас не было опыта, также стоит отложить до лучших времен.

Водолей. Отстаивая право поступать так, как считаете нужным, вы можете не признавать этого права за другими, что станет причиной существенных конфликтов, которые в первую очередь затронут личные отношения. Позволив домочадцам и друзьям принимать решения без согласования с вами, вы сохраните доверие и спокойствие в доме. Домочадцы могут допустить немало ошибок, но это будет их опыт, что поднимет ценность ваших советов и решений.

Рыбы. Перепады настроения сохранятся. Пребывая в плену противоречивых сообщений, вы можете делать опрометчивые выводы, что способно привести к дополнительным сложностям. Воздержитесь от откровенных постов в социальных сетях и вызывающих комментариев. Они не решат, а только усугубят проблемы. Поездки могут срываться или переноситься, а потому не стройте далекоидущих планов. Решайте текущие вопросы, не пытаясь объять необъятное. Внимательность даже во время прогулок не помешает. Повышается риск падений и травм.

Астролог Андрей Рязанцев