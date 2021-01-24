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Кыргызалтын: цианид на фабрике в Чаткале не использовался

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Создан оперативный штаб по факту прорыва отстойника на золотодобывающей фабрике в Чаткале, в который вошли председатель ОАО "Кыргызалтын" Эльмырза Укубаев, заместитель по производству Талант Казаков, заместитель по безопасности Азамат Алиев, начальники соответствующих структурных подразделений и представители фабрики "Эти Бакыр Терексай".

Как сообщили в ОАО "Кыргызалтын", работы по устранению внештатной ситуации на золотодобывающей фабрике в Чаткале проводятся под контролем компании ОсОО "Эти Бакыр Терексай".

По данным штаба, на место приглашены представители региональных госорганов и МСУ, а также местные жители для совместного отбора проб из почвы и воды, в последующем отобранные образцы будут направлены в лабораторию для установления на соответствие ПДК (предел допустимой концентрации) веществ. По результатам полученного анализа будет дана официальная оценка воздействия на окружающую среду.

В ОАО "Кыргызалтын" заявили, что ОсОО "Эти Бакыр Терексай" в своем производстве на обогатительной фабрике не использует цианиды.

В штабе отмечают, что последствия пролива оборотной воды с отстойника обогатительной фабрики ликвидированы, угрозы жизнедеятельности населения и окружающей среде на месте происшествия не имеется. Также устранены причины перелива оборотной воды путем устранения неполадок откачивающего насоса и разрабатываются мероприятия по восстановлению размытых откосов на горном склоне.

"Ситуация стабилизировалась и находится под контролем компании", - добавили в "Кыргызалтыне".

Источник: elgezit.kg


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URL: https://www.vb.kg/396504
Теги:
Кыргызалтын, стихийные бедствия, Чаткальский район
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