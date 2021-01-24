В Кыргызстане 104 новых случая COVID, умерли два человека

На утро 24 января в Кыргызстане зарегистрировали 104 новых случая коронавируса и ковидной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

Бишкек - 35,

Ош - 5,

Чуйская область – 43,

Ошская область - 1,

Таласская область - 1,

Нарынская область - 2,

Иссык-Кульская область – 13,

Джалал-Абадская область – 3,

Баткенская область - 1.

Всего с начала пандемии с стране зарегистрировали 83 тысячи 900 случаев COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались два человека - в Бишкеке.

Всего с начала пандемии в стране от COVID скончались 1 тысяча 400 человек.