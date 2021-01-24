В Кыргызстане 104 новых случая COVID, умерли два человека

На утро 24 января в Кыргызстане зарегистрировали 104 новых случая коронавируса и ковидной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, новые случаи выявлены:
Бишкек - 35,
Ош - 5,
Чуйская область – 43,
Ошская область - 1,
Таласская область - 1,
Нарынская область - 2,
Иссык-Кульская область – 13,
Джалал-Абадская область – 3,
Баткенская область - 1.
Всего с начала пандемии с стране зарегистрировали 83 тысячи 900 случаев COVID.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались два человека - в Бишкеке.
Всего с начала пандемии в стране от COVID скончались 1 тысяча 400 человек.