Цена популизма - плюс пять сомов

Весной текущего года Бишкек, вероятнее всего, ждет довольно ощутимое повышение оплаты за проезд в маршрутных такси. И дело совсем не в том, что об этом сказал исполняющий обязанности мэра Балбак Тулобаев. У властей столицы нет иного выхода. А причиной этого стал многолетний популизм чиновников, расплачиваться за который придется простым горожанам.

Может, заволокитим?

Напомним, накануне водители маршрутных такси встретились с представителями муниципалитета и потребовали от последних поднять тариф на проезд с 10 до 15 сомов. В противном случае пригрозили остановить работу.

Чиновники в привычной для себя манере попытались заволокитить дело, ссылаясь на длительные обязательные процедуры, которые займут, по меньшей мере, три месяца. А для устрашающего эффекта пригрозили перевозчикам, что расторгнут с ними договоры и позовут на работу других.

Дескать, если маршруточники устроят забастовку, то городская администрация будет ходатайствовать перед Минтрансом об отзыве у них лицензий. Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника управления городского транспорта Улан Бейшенбаев. А все потому, что мэрия сегодня не готова рассматривать вопрос повышения тарифа на проезд. Руководителям транспортных компаний даже выдали уведомления о возможных мерах, если водители приостановят работу.

До муниципальных служащих все никак не доходит, что их угрозы уже давно не действуют. А все потому, что контракты с мэрией у владельцев маршрутных такси и так уже давно просрочены, а желающих занять их места нет. При этом необходимость платить по кредитам за купленные автомобили, своевременно их обслуживать и ремонтировать, да и элементарное стремление прокормить семьи перевешивают все возможные последствия несанкционированных пикетов.

В общем, в мэрии думали, что и в этот раз прокатит старая схема, позволяющая на какое–то время отмахнуться от назойливых шоферюг. Не получилось. В воскресенье прошла информация ГУВД Бишкека, что среди водителей распространяются провокационные призывы не выходить на работу и устроить акцию протеста для создания транспортного коллапса и искусственного ажиотажа.

Но правоохранители напомнили, что все перевозчики письменно уведомлены о последствиях в случае срыва работы общественного транспорта. Их призвали не идти на поводу отдельных заинтересованных лиц и провокационных слухов. Иначе будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством.

Пуганного не напугаешь

В понедельник утром стало понятно, что все потуги запугать водителей не увенчались успехом. Большая часть маршрутных такси, конечно, выехала на линии, о чем не преминуло раструбить управление городского транспорта мэрии, как будто в этом была его заслуга. Но около пятисот водителей все же отказались работать. По словам временно назначенного начальника УГТ проблемы возникли на 5–6 линиях. Микроавтобусы стояли на конечных пунктах, но без табличек с номерами. Их владельцы сообщили, что боятся коллег. Последние через WhatsApp пригрозили, что будут бить стекла и прокалывать шины на машинах тех, кто выйдет на работу.

Не выход пятисот бусиков сразу же привел к значительному ухудшению ситуации. На остановках наблюдалось большое скопление людей, муниципальные автобусы и троллейбусы не справлялись. Немного сняли напряжение владельцы частного транспорта и такси.

В тот же день и.о. мэра Балбак Тулобаев обратился к водителям столичных маршруток. Он отметил, что городские власти знают об их проблемах. На протяжении многих лет тариф на проезд не поднимался. Но попросил понять и горожан, которые и без того пострадали от пандемии. Говорить о резком повышении оплаты не правильно. Этот вопрос нужно согласовать с Минэкономики, потом рассмотреть в горкенеше.

При этом чиновник пообещал, что постарается решить проблему до мая текущего года. Он поручил транспортному блоку мэрии проработать возможность поэтапного повышения тарифов на частных микроавтобусах.

Все это не возымело никакого эффекта, и на следующий день забастовка продолжилась. На линии, по сообщению Тулоба-ева, вышло примерно 60 процентов бусов. Не помогли ни угрозы набрать других предпринимателей, ни призывы ГУВД не поддаваться на провокации.

Все карты биты

И только тогда чиновники поняли, что убежать от решения злободневной проблемы больше не получится. В здании Октябрьской администрации прошла закрытая встреча представителей муниципалитета и фирм–перевозчиков. После нее риторика столичных властей поменялась кардинально. Так, Балбак Тулобаев сообщил, что представители транспортных компаний представили все расчеты. Они смогли обосновать необходимость повышения тарифа на проезд до 15 сомов. При этом для пенсионеров и школьников планируется сохранить льготную таксу в 8 сомов.

И.о. градоначальника заявил, что направит письмо в Министерство экономики. В ведомстве будет создана рабочая группа, которая разработает проект. Затем он пройдет анализ регулятивного воздействия, поступит в мэрию, а уже она внесет его на рассмотрение в Бишкекский городской кенеш. Весь процесс займет примерно три месяца.

К слову, о повышении оплаты за проезд в муниципальном транспорте не было сказано ни слова. Хотя он испытывает не меньше проблем, чем частный. Ведь содержать большие автобусы куда сложнее и дороже, чем бусики.

Забавно, что после встречи мэрия перестала угрожать перевозчикам отзывом лицензий. В интервью журналистам Балбак Тулобаев неожиданно заявил, что не выход на работу - это право шоферов. Но к тем, кто угрожал, а также прокалывал шины и разбивал стекла, чтобы заставить людей остановить перевозки, будут приняты жесткие меры.

Позже выяснилась и еще одна интересная деталь. Минтранс не может приостановить действие лицензии за однократный не выход на линию. В рамках действующего законодательства в случаях нарушений правил перевозки пассажиров провинившимся выдают предписания об их устранении. Если этого не сделано, на шофера налагается штраф в размере от 5 до 23 тысяч сомов. За трехкратное нарушение лицензия приостанавливается на срок до трех месяцев. А полностью аннулировать разрешительный документ профильное ведомство и вовсе не может. Это прерогатива исключительно судебных органов.

Крайние есть?

Нынешняя ситуация, помимо низкого тарифа и чиновничьего популизма, обнажила еще ряд серьезных проблем. В первую очередь это огромный пробел в организационной работе мэрии. Как известно, политику в сфере пассажирских перевозок в столице формирует управление городского транспорта. Именно оно должно было первым забить тревогу, когда городской кенеш принимал постановления, идущие вразрез с вышестоящими нормативными актами. Именно оно должно было включить маршруты в реестр муниципальной собственности. Именно оно должно были много лет назад провести конкурсы на занятие маршрутов среди перевозческих компаний. В конце концов именно управленцы должны были бить во все колокола по поводу изменения тарифа. Причем не только маршрутных такси, но и на муниципальном транспорте. И он умирает. Все потому, что его нормально не содержат, не хватает средств. Да и откуда им взяться, если, как сообщил вице–мэр, курирующий сферу транспорта, Азиз Алымкулов, себестоимость перевозки одного пассажира в автобусе составляет 12 сомов. А популистский тариф всего 8 сомов. Ну не может транспорт работать в убыток - или дотируйте или повышайте плату. Иначе закупи хоть тысячу автобусов, они прослужат максимум 5 лет, а потом отправятся на металлолом. Зато горожане из своих карманов будут еще лет двадцать отдавать взятый на это кредит.

Словом, УГТ не сделало ничего из того, что должно было сделать. Оно лишь проводило показушные рейды, кошмаря маршрутников. Хотя обо всех перечисленных проблемах специалисты управления прекрасно знали, так как перевозчики не уставали писать письма, прилагая расчеты и доводы.

Ничего не делали курирующие вице–мэры и мэры, а также депутаты городского кенеша. Тариф можно было повышать по 1 сому раз в год или два. Это было бы не ощутимо для пассажиров. Но теперь же повышение произойдет сразу на 5 сомов, а потому эта новость вызвала самый настоящий шквал негодования среди горожан. Обескровленные после пандемии люди сыплют проклятиями в адрес мэрии, справедливо отмечая, что она давно должна была закупить транспорт большой вместимости, предварительно создав необходимые условия для его работы.

Некоторые пассажиры стараются успокоить себя тем, что при тарифе в 15 сомов перевозки в маршрутных такси будут производиться строго по сидячим местам. Увы, нет. Для этого необходимо поднять таксу раза в два. Грядущее повышение лишь позволит приостановить сокращение количества маршруток в городе. И, возможно, в сферу начнут заходить новые компании. Хотя это под большим вопросом, так как мало кто хочет рисковать.

Таким образом, показушная забота мэрии о горожанах обернулась настоящей катастрофой для последних. И единственный способ изменить это - ввести дотации для транспортников. Схема проста: повышение тарифа происходит по 1 сому в год, чтобы не было сильной нагрузки на горожан, а столичные власти покрывают разницу между требуемыми 15 сомами и действующей стоимостью проезда. Дотирование должно происходить до тех пор, пока такса не дойдет до нужного значения.

Но пойдут ли на это чиновники? Вопрос не праздный и ответ на него с большой долей вероятности будет отрицательным. Поэтому жителям Бишкека стоит готовиться к похудению своих кошельков.